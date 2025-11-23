Приватизация жилья: какие изменения предлагает законопроект Сегодня 08:02 — Недвижимость

Приватизация жилья: какие изменения предлагает законопроект

Уже более 30 лет граждане Украины пользуются правом бесплатно приватизировать государственное и коммунальное жилье. Но 2025 год может стать переломным для людей, до сих пор не оформивших приватизацию.

В июле Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», которым подготовлена ​​основа для прекращения бесплатной приватизации.

О том, что происходит с приватизацией сегодня, рассказывают аналитики Юридической компании Кolt

На начало ноября 2025 года процесс приватизации жилья в Украине продолжает действовать по привычным правилам. Граждане могут бесплатно приобрести занимаемые квартиры, дома, жилые помещения в общежитиях в частную собственность.

Базовые условия приватизации предусматривают, что:

право имеют граждане Украины, постоянно проживающих в государственном или коммунальном жилье на основании ордера;

приобрести в собственность жилья можно один раз бесплатно из расчета 21 кв. м общей площади на съемщика и каждого члена его семьи и дополнительно 10 кв. м на семью;

за избыточную площадь следует доплачивать, но можно рассрочить оплату на 10 лет;

все совершеннолетние члены семьи должны дать письменное согласие на приватизацию.

Для осуществления приватизации необходимо собрать пакет документов и вместе с заявлением предоставить в местный орган приватизации по месту жительства, дождаться рассмотрения заявления и принятия решения, выдачи свидетельства о праве собственности на квартиру и зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

О чем идет речь в законопроекте

Принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта № 12377 — очередной шаг к проведению системной реформы жилищной сферы. В случае принятия законопроекта будет отменен Жилищный кодекс, действующий с 1983 года. Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года будет отменен после завершения переходного периода, а именно: не ранее чем через год с момента прекращения или отмены военного положения в Украине.

Изменения, предлагаемые реформой:

прекращение приватизации государственного и коммунального жилья;

создание Единой информационно-аналитической жилищной системы, где можно встать на учет, подать заявку и отслеживать свой статус;

служебные квартиры будут предоставлять временно, на период работы, по льготной плате;

государство будет развивать фонд социального жилья, которое будет предоставляться в аренду для ВПЛ, многодетных семей, военных и других лиц;

органы местного самоуправления будут руководить коммунальным фондом и решать, кому предоставлять жилье.

Законопроект № 12377 дорабатывают, учитывая предложения народных депутатов.

После принятия во втором чтении и подписания Президентом закон вступит в силу и после завершения переходного периода приватизация государственного и коммунального жилья прекратится.

Что делать тем, кто не приватизировал жилье

Если вы не успели приватизировать квартиру, то жилье останется в государственной или коммунальной собственности. Такое жилье может быть передано в пользование или в аренду.

Однако статус арендатора существенно отличается от статуса владельца: вы не сможете продать, обменять, подарить или завещать квартиру.

Неприватизированная квартира не переходит по наследству.

Также в случае принятия Закона и завершения переходного периода возможность приватизации будет отменена, а лица, не приватизировавшие жилье, могут потерять на него право.

Поэтому если вы проживаете в государственной или коммунальной квартире и до сих пор не приватизировали ее, необходимо как можно быстрее выяснить перечень документов для проведения приватизации, правовой статус жилья и есть ли основания для его приватизации.

