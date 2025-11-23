0 800 307 555
ру
Приватизация жилья: какие изменения предлагает законопроект

Уже более 30 лет граждане Украины пользуются правом бесплатно приватизировать государственное и коммунальное жилье. Но 2025 год может стать переломным для людей, до сих пор не оформивших приватизацию.
В июле Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», которым подготовлена ​​основа для прекращения бесплатной приватизации.
О том, что происходит с приватизацией сегодня, рассказывают аналитики Юридической компании Кolt.
На начало ноября 2025 года процесс приватизации жилья в Украине продолжает действовать по привычным правилам. Граждане могут бесплатно приобрести занимаемые квартиры, дома, жилые помещения в общежитиях в частную собственность.
Базовые условия приватизации предусматривают, что:
  • право имеют граждане Украины, постоянно проживающих в государственном или коммунальном жилье на основании ордера;
  • приобрести в собственность жилья можно один раз бесплатно из расчета 21 кв. м общей площади на съемщика и каждого члена его семьи и дополнительно 10 кв. м на семью;
  • за избыточную площадь следует доплачивать, но можно рассрочить оплату на 10 лет;
  • все совершеннолетние члены семьи должны дать письменное согласие на приватизацию.
Для осуществления приватизации необходимо собрать пакет документов и вместе с заявлением предоставить в местный орган приватизации по месту жительства, дождаться рассмотрения заявления и принятия решения, выдачи свидетельства о праве собственности на квартиру и зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
О чем идет речь в законопроекте
Принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта № 12377 — очередной шаг к проведению системной реформы жилищной сферы. В случае принятия законопроекта будет отменен Жилищный кодекс, действующий с 1983 года. Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года будет отменен после завершения переходного периода, а именно: не ранее чем через год с момента прекращения или отмены военного положения в Украине.
Изменения, предлагаемые реформой:
  • прекращение приватизации государственного и коммунального жилья;
  • создание Единой информационно-аналитической жилищной системы, где можно встать на учет, подать заявку и отслеживать свой статус;
  • служебные квартиры будут предоставлять временно, на период работы, по льготной плате;
  • государство будет развивать фонд социального жилья, которое будет предоставляться в аренду для ВПЛ, многодетных семей, военных и других лиц;
  • органы местного самоуправления будут руководить коммунальным фондом и решать, кому предоставлять жилье.
Законопроект № 12377 дорабатывают, учитывая предложения народных депутатов.
После принятия во втором чтении и подписания Президентом закон вступит в силу и после завершения переходного периода приватизация государственного и коммунального жилья прекратится.
Что делать тем, кто не приватизировал жилье
  • Если вы не успели приватизировать квартиру, то жилье останется в государственной или коммунальной собственности. Такое жилье может быть передано в пользование или в аренду.
  • Однако статус арендатора существенно отличается от статуса владельца: вы не сможете продать, обменять, подарить или завещать квартиру.
  • Неприватизированная квартира не переходит по наследству.
Также в случае принятия Закона и завершения переходного периода возможность приватизации будет отменена, а лица, не приватизировавшие жилье, могут потерять на него право.
Поэтому если вы проживаете в государственной или коммунальной квартире и до сих пор не приватизировали ее, необходимо как можно быстрее выяснить перечень документов для проведения приватизации, правовой статус жилья и есть ли основания для его приватизации.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
