Почему упал спрос на дорогие квартиры премиум-класса: где ищут жилье

Война существенно изменила жилищные приоритеты украинцев, сформировался новый рынок недвижимости. Очень снизился интерес к дорогим городским квартирам. Самыми главными стали безопасность, автономность и практичность.

Спрос на жилье бизнес- и премиум-класса в крупных городах стремительно падает.

Особенно сильно поменялась привлекательность квартир на последних этажах. Даже арендаторы чаще выбирают с 3 по 6 этажи, и цены на такие квартиры значительно выше.

Жилье в пригороде

Последние два года показали, что украинцы существенно изменили свое видение комфортного жилья.

Если раньше популярность имели квартиры в центре города или премиальные комплексы с панорамными видами, то теперь все больше покупателей делают выбор в пользу загородных домов.

Интерес растет к невысоким застройкам — таунхаусам, дуплексам и коттеджам. Покупатели хотят иметь свой участок для отдыха, жизни без шума города и возможность сделать жилье автономным во время блэкаута.

Регионы

Это формирует стабильно высокий спрос в пригородах Киева, Львова, Винницы, Тернополя и Ивано-Франковска.

Покупателей привлекают:

конфиденциальность и меньше шума;

автономные системы и возможность установки резервных источников энергии;

удаленность от инфраструктурных объектов, которые могут быть потенциально опасными;

пространство, обеспечивающее чувство защищенности.

Все это делает загородное жилье желаннее городских многоэтажек, даже если они принадлежат к премиальному классу.

Что ищут покупатели

Современные требования к жилью стали более практичными, чем когда-либо. Люди перестали рассматривать недвижимость как способ инвестировать деньги или показать статус. На первое место вышла функциональность и способность квартиры или дома обеспечить комфортную жизнь даже в нестабильных условиях.

Среди основных критериев:

наличие укрытия или безопасной зоны в здании;

возможность подключения к генератору или альтернативным источникам питания;

индивидуальное отопление или другие автономные системы;

энергоэффективность и перспективы полной или частичной энергонезависимости.

