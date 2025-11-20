Почему упал спрос на дорогие квартиры премиум-класса: где ищут жилье
Война существенно изменила жилищные приоритеты украинцев, сформировался новый рынок недвижимости. Очень снизился интерес к дорогим городским квартирам. Самыми главными стали безопасность, автономность и практичность.
Спрос на жилье бизнес- и премиум-класса в крупных городах стремительно падает.
Особенно сильно поменялась привлекательность квартир на последних этажах. Даже арендаторы чаще выбирают с 3 по 6 этажи, и цены на такие квартиры значительно выше.
Жилье в пригороде
Последние два года показали, что украинцы существенно изменили свое видение комфортного жилья.
Если раньше популярность имели квартиры в центре города или премиальные комплексы с панорамными видами, то теперь все больше покупателей делают выбор в пользу загородных домов.
Интерес растет к невысоким застройкам — таунхаусам, дуплексам и коттеджам. Покупатели хотят иметь свой участок для отдыха, жизни без шума города и возможность сделать жилье автономным во время блэкаута.
Регионы
Это формирует стабильно высокий спрос в пригородах Киева, Львова, Винницы, Тернополя и Ивано-Франковска.
Покупателей привлекают:
- конфиденциальность и меньше шума;
- автономные системы и возможность установки резервных источников энергии;
- удаленность от инфраструктурных объектов, которые могут быть потенциально опасными;
- пространство, обеспечивающее чувство защищенности.
Все это делает загородное жилье желаннее городских многоэтажек, даже если они принадлежат к премиальному классу.
Что ищут покупатели
Современные требования к жилью стали более практичными, чем когда-либо. Люди перестали рассматривать недвижимость как способ инвестировать деньги или показать статус. На первое место вышла функциональность и способность квартиры или дома обеспечить комфортную жизнь даже в нестабильных условиях.
Среди основных критериев:
- наличие укрытия или безопасной зоны в здании;
- возможность подключения к генератору или альтернативным источникам питания;
- индивидуальное отопление или другие автономные системы;
- энергоэффективность и перспективы полной или частичной энергонезависимости.
