Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках по Украине

В октябре рынок первичной недвижимости показал смешанную динамику: в ряде областей зафиксировано повышение стоимости квадратного метра, в то время как спрос снизился в большинстве регионов. Предложение же осталось относительно стабильным, без резких колебаний.

Об этом свидетельствует аналитика Dim.Ria.

Как менялись цены на квадратный метр

В октябре в нескольких областях зафиксировано подорожание «квадратов» в новостройках. Наибольший рост средней стоимости квадратного метра наблюдался в:

Винницкой области — +4,7% (до $1000 за кв. метр);

Житомирской — +4% ($906 за кв. метр).

Однако Киев сохраняет статус самого дорогого города: в столице квадратный метр стоит в среднем $1427.

Также в пятерку самых дорогих по средней стоимости «квадрата» областей вошли:



Львовская — $1 131;

Закарпатская — $1 114;

Кировоградская — $1 063;

Одесская — $963.

Самые низкие цены традиционно фиксируют в прифронтовых регионах — в частности, в Сумской и Запорожской областях (574 долларов и 584 доллара за кв. метр соответственно).

Предложение на рынке

Доля активных отделов продаж новостроек в октябре оставалась на уровне предыдущих периодов — 83%.

За месяц введено в эксплуатацию 18 новых домов (27 секций), в том числе:

7 — в Киевской области,

4 — в Винницкой,

3 — в Ровенской,

по 2 — в Тернопольской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях,

по 1 — в Хмельницкой, Львовской и Волынской.

В Киеве также сданы две секции в двух новостройках.

Что со спросом

Спрос на первичное жилье в октябре снизился в значительной части страны. Наибольшее падение зафиксировано в:

Черниговской области — -35%,

Запорожской — -29%,

Кировоградской — -21%.

В то же время, западные регионы показали рост интереса к новостройкам:

Хмельницкая область — +13%,

Черновицкая — +11%,

Житомирская — +10%.

аналитики ЛУН сравнили цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве и в пригороде столицы. Результат удивил: в некоторых пригородах аренда стоит столько же, сколько в спальных районах столицы.

