Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках по Украине
В октябре рынок первичной недвижимости показал смешанную динамику: в ряде областей зафиксировано повышение стоимости квадратного метра, в то время как спрос снизился в большинстве регионов. Предложение же осталось относительно стабильным, без резких колебаний.
Об этом свидетельствует аналитика Dim.Ria.
Как менялись цены на квадратный метр
В октябре в нескольких областях зафиксировано подорожание «квадратов» в новостройках. Наибольший рост средней стоимости квадратного метра наблюдался в:
- Винницкой области — +4,7% (до $1000 за кв. метр);
- Житомирской — +4% ($906 за кв. метр).
Однако Киев сохраняет статус самого дорогого города: в столице квадратный метр стоит в среднем $1427.
Также в пятерку самых дорогих по средней стоимости «квадрата» областей вошли:
- Львовская — $1 131;
- Закарпатская — $1 114;
- Кировоградская — $1 063;
- Одесская — $963.
Самые низкие цены традиционно фиксируют в прифронтовых регионах — в частности, в Сумской и Запорожской областях (574 долларов и 584 доллара за кв. метр соответственно).
Предложение на рынке
Доля активных отделов продаж новостроек в октябре оставалась на уровне предыдущих периодов — 83%.
За месяц введено в эксплуатацию 18 новых домов (27 секций), в том числе:
- 7 — в Киевской области,
- 4 — в Винницкой,
- 3 — в Ровенской,
- по 2 — в Тернопольской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях,
- по 1 — в Хмельницкой, Львовской и Волынской.
В Киеве также сданы две секции в двух новостройках.
Что со спросом
Спрос на первичное жилье в октябре снизился в значительной части страны. Наибольшее падение зафиксировано в:
- Черниговской области — -35%,
- Запорожской — -29%,
- Кировоградской — -21%.
В то же время, западные регионы показали рост интереса к новостройкам:
- Хмельницкая область — +13%,
- Черновицкая — +11%,
- Житомирская — +10%.
Ранее мы сообщали, что аналитики ЛУН сравнили цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве и в пригороде столицы. Результат удивил: в некоторых пригородах аренда стоит столько же, сколько в спальных районах столицы.
