Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках по Украине

Недвижимость
1936
В октябре рынок первичной недвижимости показал смешанную динамику: в ряде областей зафиксировано повышение стоимости квадратного метра, в то время как спрос снизился в большинстве регионов. Предложение же осталось относительно стабильным, без резких колебаний.
Об этом свидетельствует аналитика Dim.Ria.

Как менялись цены на квадратный метр

В октябре в нескольких областях зафиксировано подорожание «квадратов» в новостройках. Наибольший рост средней стоимости квадратного метра наблюдался в:
  • Винницкой области — +4,7% (до $1000 за кв. метр);
  • Житомирской — +4% ($906 за кв. метр).
Однако Киев сохраняет статус самого дорогого города: в столице квадратный метр стоит в среднем $1427.
Также в пятерку самых дорогих по средней стоимости «квадрата» областей вошли:
  • Львовская — $1 131;
  • Закарпатская — $1 114;
  • Кировоградская — $1 063;
  • Одесская — $963.
Самые низкие цены традиционно фиксируют в прифронтовых регионах — в частности, в Сумской и Запорожской областях (574 долларов и 584 доллара за кв. метр соответственно).
Предложение на рынке

Доля активных отделов продаж новостроек в октябре оставалась на уровне предыдущих периодов — 83%.
За месяц введено в эксплуатацию 18 новых домов (27 секций), в том числе:
  • 7 — в Киевской области,
  • 4 — в Винницкой,
  • 3 — в Ровенской,
  • по 2 — в Тернопольской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях,
  • по 1 — в Хмельницкой, Львовской и Волынской.
В Киеве также сданы две секции в двух новостройках.

Что со спросом

Спрос на первичное жилье в октябре снизился в значительной части страны. Наибольшее падение зафиксировано в:
  • Черниговской области — -35%,
  • Запорожской — -29%,
  • Кировоградской — -21%.
В то же время, западные регионы показали рост интереса к новостройкам:
  • Хмельницкая область — +13%,
  • Черновицкая — +11%,
  • Житомирская — +10%.
Ранее мы сообщали, что аналитики ЛУН сравнили цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве и в пригороде столицы. Результат удивил: в некоторых пригородах аренда стоит столько же, сколько в спальных районах столицы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
