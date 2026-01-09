Недвижимость на ребенка: порядок оформления и документы Сегодня 19:14 — Недвижимость

Недвижимость на ребенка: порядок оформления и документы

Часто граждане, планирующие приобрести недвижимость для детей, не учитывают отдельные юридические нюансы таких сделок. В то же время, действующее законодательство Украины позволяет малолетним и несовершеннолетним лицам быть собственниками недвижимого имущества.

Договоры о приобретении права собственности на недвижимость в любом случае удостоверяются нотариально, а переход права собственности подлежит обязательной государственной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Кто подписывает договор покупки недвижимости для ребенка

В случае приобретения недвижимости для малолетнего или несовершеннолетнего ребенка договор подписывают лица, покупающие имущество в его интересах: родители, опекуны или орган опеки и попечительства.

Если же недвижимость покупает несовершеннолетнее лицо самостоятельно, договор подписывает сам приобретатель. При этом обязательно присутствие родителей или попечителей, а также представителей органа опеки и попечительства, которые дают согласие на покупку имущества.

Имущественные права на ребенка могут быть оформлены и при покупке квартиры в новостройке. В то же время при регистрации права собственности на уже построенное жилье нотариус удостоверяет правоустанавливающий документ, и в этом случае также обязательно требуется согласие органа опеки и попечительства.

Дарение недвижимости ребенку

В случае дарения недвижимости порядок действий аналогичный. Для малолетних детей договор дарения подписывают родители или опекуны как законные представители. Несовершеннолетние могут подписывать договор самостоятельно при условии присутствия родителей или попечителей.

Вообще же во всех случаях, кто бы ни подписал документы и каким способом ни было приобретено имущество, владельцем его является именно ребенок. И именно его имя должно быть внесено в реестр, и во всех случаях при проведении сделки должны присутствовать представители органа опеки и попечительства, предварительно дающие согласие на такую ​​сделку.

Список документов для оформления недвижимости на ребенка

Для заключения сделки требуется расширенный пакет документов, в частности:

паспорта и идентификационные коды родителей/опекунов/усыновителей;

свидетельство о рождении и идентификационный код ребенка (вместо свидетельства о рождении может быть паспорт, если ребенку уже исполнилось 14 лет);

справка о месте регистрации ребенка;

правоустанавливающие документы на недвижимость;

технический паспорт на жилплощадь;

справка о зарегистрированных в квартире лицах;

нотариально заверенное разрешение на проведение операции от родителей (усыновителей, опекунов);

согласие органов опеки и попечительства.

При заключении договора дарения также требуются:

письменное согласие органов опеки и попечительства или законных представителей ребенка на принятие подарка;

паспорт и идентификационный код дарителя;

справка о составе семьи;

справки о регистрации местожительства детей (при наличии).

В случае вступления в наследство несовершеннолетнего в основной пакет документов необходимо добавить также справку о последнем месте регистрации наследодателя и его свидетельство о смерти. Также необходимы завещание и документы о наследовании.

Детальнее о том, как оформить недвижимость на ребенка, рассказываем в статье по ссылке .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.