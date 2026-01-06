0 800 307 555
С 2026 года участники боевых действий могут получить налоговую скидку за аренду жилья

Личные финансы
44
Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны получили право на налоговую скидку за аренду жилья.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Кто может воспользоваться налоговой скидкой

С 1 января 2026 года расширен круг налогоплательщиков, имеющих право на налоговую скидку по расходам на аренду жилья.
Теперь в перечень лиц, которые могут получить налоговую скидку за плату по договору аренды квартиры или дома, включены участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Что дает налоговая скидка

Налоговая скидка позволяет снизить налогооблагаемый доход физического лица на сумму фактически понесенных расходов. Это позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.
Изменения направлены на усиление социальной защиты и поддержки граждан, принимавших участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении «Дія» появилась новая услуга для ветеранов ВСУ — компенсация автогражданки. Воспользоваться услугой могут ветераны, оформившие в 2025 году льготную автогражданку. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение Дія.
Также мы рассказывали, что участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки. При этом среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4240 грн).
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
НалогиАренда жилья
