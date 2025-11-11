Как стать на квартирный учет ВПЛ Сегодня 12:02 — Недвижимость

Как стать на квартирный учет ВПЛ

Вопрос жилья для внутренне перемещенных лиц сейчас приобрел еще большую актуальность. Поэтому государство предусмотрело дополнительные механизмы для постановки ВПЛ на квартирный учет даже тогда, когда у людей формально есть жилье на оккупированных территориях или жилье было разрушено.

Специалисты Юридического советчика для ВПЛ объяснили , кто имеет право стать на квартирный учет, где это делать и какие документы нужны.

Кто имеет право стать на квартирный учет

На квартирный учет принимают граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом не все, кто арендует жилье или проживает в общежитии, автоматически относятся к этой категории.

Есть четко определенные основания:

Недостаточная жилая площадь — площадь на одного жителя меньше местной нормы. Размещение в помещении, непригодном для жизни — аварийном, влажном, холодном или технически опасном доме. Наличие тяжелых хронических заболеваний, исключающих возможность проживания в коммунальной квартире или одной комнате с другими. Аренда или субаренда жилья в государственном, общественном или кооперативном фонде. Более 5 лет проживания в арендованном частном жилье. Размещение в общежитии. Перенаселенные условия, например, когда две семьи живут в одной комнате или вместе проживают лица разного пола старше 9 лет (кроме супругов). Имеют статус ВПЛ из числа участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны или членов семьи погибшего (умершего) Защитника Украины.

Важно: ВПЛ могут становиться на квартирный учет независимо от места регистрации проживания. Достаточно быть внесенным в Единую базу данных ВПЛ.

Где становиться на учет

ВПЛ подают документы в том населенном пункте, который обслуживает орган социальной защиты, где они состоят на учете как ВПЛ. Это касается и тех, чье жилье осталось на оккупированной территории или разрушено.

Какие документы нужны

Для лиц без статуса ВПЛ:

заявление в исполнительный комитет местного совета (или администрацию предприятия, если жилье предоставляется по месту работы);

справки о регистрации места проживания всех членов семьи;

справки о пребывании/непребывании на квартирном учете по другим адресам;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

ВПЛ из числа участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников добавляют к заявлению:

копию справки ВПЛ на каждого члена семьи;

удостоверение УБД или лица с инвалидностью в результате войны;

документы, подтверждающие родственные связи;

при наличии акт обследования разрушенного жилья.

В будущем подать документы можно будет онлайн через «Дія».

Кто принимает решение

Заявление рассматривается исполнительным комитетом местного совета. Если документы полные, человека вносят в соответствующий список на квартирный учет.

Для детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки, местом жительства считается фактическое, согласно справке ВПЛ.

На что обратить внимание

Перечень документов исчерпывающий — дополнительные требования незаконны.

При электронном взаимодействии часть справок орган может получить сам.

Решение должно быть оформлено официально — «очереди без документов» не существует.

Ранее мы сообщали , что более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях — и это данные только на 2015 год. А война еще больше усугубила эту проблему из-за колоссального количества ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий.

В то же время Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен реформировать правила аренды, ипотеки и квартирных очередей.

Вместо многолетнего ожидания в очередях на фактически не движущиеся квартиры (ежегодно государство предоставляет лишь несколько сотен квартир), украинцам предложат новые, более реальные возможности получить жилье.

