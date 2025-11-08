Рынок недвижимости: в каком украинском городе больше всего выросли цены на квартиры 08.11.2025, 14:15 — Недвижимость

Рынок недвижимости: в каком украинском городе больше всего выросли цены на квартиры

Лидером по темпам роста цен на жилье стал Тернополь. Несмотря на статус одного из самых доступных городов Запада Украины, за год здесь подорожали все типы недвижимости.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Как изменились цены в Тернополе

По данным аналитиков, в 2025 году зафиксировано подорожание квартир как на первичном (на 8% в валюте), так и на вторичном (на 11−15%) рынках.

В частности, стоимость однокомнатной квартиры на вторичке составляет 43 тыс. долларов. Это на 13% дороже, чем было полгода назад.

Цена двухкомнатной квартиры — 65 900 долларов (+15%), а трехкомнатной — 73 тыс. долларов (+11%).

Чтобы купить квартиру в Тернополе, в среднем работнику пришлось бы откладывать всю зарплату:

на однокомнатную — около 6 лет,

на двухкомнатную — 9,3 года,

на трехкомнатную — 10,3 года.

На первичном рынке цена на 1 кв. м в городе повысилась на 10%.

Несмотря на это, рынок аренды остался стабильным. Однокомнатные квартиры сдают в среднем за 10 500 грн, двухкомнатные — 12 700 грн, трехкомнатные — 14 800 грн.

Как изменились цены в других городах Украины

Почти по всей стране выросли цены на вторичном рынке недвижимости.

В частности, в Кропивницком цены на однокомнатные квартиры подскочили на 19% (до $32 000), трехкомнатные — на 13% (до $59 000), тогда как двухкомнатные остались без изменений. В то же время первичное жилье в городе подешевело на 7% в валюте.

Где дороже всего покупать однокомнатные квартиры:

Киев — 66 тыс. долларов,

Львов — 67 тыс. долларов,

Ужгород — 62 800 долларов.

Самые дешевые предложения — в Херсоне (14 500 долларов), Запорожье (16 тыс. долларов) и Николаеве (20 тыс. долларов).

