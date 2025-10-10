Кто имеет право получить справку ВПЛ Сегодня 17:05

Кто имеет право получить справку ВПЛ

В Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ неоднократно вносились изменения, поэтому не лишним будет в очередной раз осветить этот вопрос.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Основания для получения справки ВПЛ

Получить справку внутриперемещенного лица можно только по двум основаниям.

1. Перемещение с территорий боевых действий или временной оккупации

Речь идет о территориях, включенных в Перечень населенных пунктов , где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированные рф. Главное условие — для этих территорий не должна быть определена дата завершения боевых действий или оккупации.

«Обстоятельством перемещения должно быть вынужденное оставление своего местожительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — отмечают юристы.

2. Уничтожение или повреждение жилья

Если жилье человека разрушено или повреждено до состояния непригодного для проживания в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных агрессией россии против Украины.

В этом случае не имеет значения, где расположено жилье — важен факт его уничтожения или повреждения, который можно подтвердить документально.

Кто имеет право на справку ВПЛ

Оформить справку может любое лицо, подпадающее под одно из приведенных оснований. В частности:

дети, родившиеся у ВПЛ, даже если не осуществляли физического перемещения;

малолетние дети без сопровождения законного представителя;

несовершеннолетние дети с паспортом гражданина Украины, если их данные внесены в Единую базу ВПЛ;

военнослужащие (кроме офицеров срочной службы), которые: имели прописку или фактически проживали на территориях боевых действий или оккупации; потеряли жилье в результате боевых действий или терактов;

имели «прописку» или фактически проживали на территориях боевых действий или оккупации;

потеряли жилье в результате боевых действий или терактов;

студенты, переместившиеся с территорий боевых действий или оккупации, даже если не были зарегистрированы в общежитии;

студенты, имевшие «прописку» в общежитии, — после снятия с регистрации, если не хотят возвращаться из-за боевых действий;

лица, отбывавшие наказание и имевшие «прописку» на территориях боевых действий или оккупации, — после увольнения, если не желают возвращаться.

В то же время юристы отмечают, что получить справку не могут лица, переместившиеся в пределах временно оккупированных территорий.

