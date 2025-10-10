Кто имеет право получить справку ВПЛ
В Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ неоднократно вносились изменения, поэтому не лишним будет в очередной раз осветить этот вопрос.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.
Основания для получения справки ВПЛ
Получить справку внутриперемещенного лица можно только по двум основаниям.
1. Перемещение с территорий боевых действий или временной оккупации
Речь идет о территориях, включенных в Перечень населенных пунктов, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированные рф. Главное условие — для этих территорий не должна быть определена дата завершения боевых действий или оккупации.
«Обстоятельством перемещения должно быть вынужденное оставление своего местожительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — отмечают юристы.
2. Уничтожение или повреждение жилья
Если жилье человека разрушено или повреждено до состояния непригодного для проживания в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных агрессией россии против Украины.
В этом случае не имеет значения, где расположено жилье — важен факт его уничтожения или повреждения, который можно подтвердить документально.
Кто имеет право на справку ВПЛ
Оформить справку может любое лицо, подпадающее под одно из приведенных оснований. В частности:
- дети, родившиеся у ВПЛ, даже если не осуществляли физического перемещения;
- малолетние дети без сопровождения законного представителя;
- несовершеннолетние дети с паспортом гражданина Украины, если их данные внесены в Единую базу ВПЛ;
- военнослужащие (кроме офицеров срочной службы), которые: имели прописку или фактически проживали на территориях боевых действий или оккупации; потеряли жилье в результате боевых действий или терактов;
- имели «прописку» или фактически проживали на территориях боевых действий или оккупации;
- потеряли жилье в результате боевых действий или терактов;
- студенты, переместившиеся с территорий боевых действий или оккупации, даже если не были зарегистрированы в общежитии;
- студенты, имевшие «прописку» в общежитии, — после снятия с регистрации, если не хотят возвращаться из-за боевых действий;
- лица, отбывавшие наказание и имевшие «прописку» на территориях боевых действий или оккупации, — после увольнения, если не желают возвращаться.
В то же время юристы отмечают, что получить справку не могут лица, переместившиеся в пределах временно оккупированных территорий.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие цены на недвижимость в Италии
День финансов: последствия атаки рф, 7 гаджетов во время блэкаутов, грантовые программы для бизнеса
В первый рейс отправился поезд Киев — Бухарест (детали)
Кто имеет право получить справку ВПЛ
НБУ рассказал, как работает банковская система после ночной атаки
В «Резерв+» временно будут недоступны определенные услуги