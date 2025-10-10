0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто имеет право получить справку ВПЛ

55
Кто имеет право получить справку ВПЛ
Кто имеет право получить справку ВПЛ
В Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ неоднократно вносились изменения, поэтому не лишним будет в очередной раз осветить этот вопрос.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Основания для получения справки ВПЛ

Получить справку внутриперемещенного лица можно только по двум основаниям.

1. Перемещение с территорий боевых действий или временной оккупации

Речь идет о территориях, включенных в Перечень населенных пунктов, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированные рф. Главное условие — для этих территорий не должна быть определена дата завершения боевых действий или оккупации.
Читайте также
«Обстоятельством перемещения должно быть вынужденное оставление своего местожительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — отмечают юристы.

2. Уничтожение или повреждение жилья

Если жилье человека разрушено или повреждено до состояния непригодного для проживания в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных агрессией россии против Украины.
В этом случае не имеет значения, где расположено жилье — важен факт его уничтожения или повреждения, который можно подтвердить документально.

Кто имеет право на справку ВПЛ

Оформить справку может любое лицо, подпадающее под одно из приведенных оснований. В частности:
  • дети, родившиеся у ВПЛ, даже если не осуществляли физического перемещения;
  • малолетние дети без сопровождения законного представителя;
  • несовершеннолетние дети с паспортом гражданина Украины, если их данные внесены в Единую базу ВПЛ;
  • военнослужащие (кроме офицеров срочной службы), которые: имели прописку или фактически проживали на территориях боевых действий или оккупации; потеряли жилье в результате боевых действий или терактов;
  • имели «прописку» или фактически проживали на территориях боевых действий или оккупации;
  • потеряли жилье в результате боевых действий или терактов;
  • студенты, переместившиеся с территорий боевых действий или оккупации, даже если не были зарегистрированы в общежитии;
  • студенты, имевшие «прописку» в общежитии, — после снятия с регистрации, если не хотят возвращаться из-за боевых действий;
  • лица, отбывавшие наказание и имевшие «прописку» на территориях боевых действий или оккупации, — после увольнения, если не желают возвращаться.
В то же время юристы отмечают, что получить справку не могут лица, переместившиеся в пределах временно оккупированных территорий.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems