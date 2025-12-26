Новые правила классификации отходов для эконалога отложены до 2027 года Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Национальный перечень отходов и порядок классификации отходов для целей налогообложения будут применяться с 1 января 2027 года. Отсрочка позволит завершить подготовку и принять изменения в Налоговый кодекс для согласования классификации отходов с налоговыми ставками.

Об этом отметили в пресс-службе Министерства экономики.

Соответствующие изменения Кабинет Министров Украины внес в постановление № 1102 от 20 октября 2023, которым регулируется внедрение нового перечня отходов.

В пояснении к решению отмечается, что это обеспечит корректное начисление экологического налога за захоронение отходов, снизит риски злоупотреблений при определении класса опасности отходов и сохранит стабильность бюджетных поступлений.

Экологический налог — общегосударственный обязательный платеж, взимаемый с фактических объемов выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты загрязняющих веществ, размещения отходов, фактического объема радиоактивных отходов, временно хранящихся их производителями, фактического объема образовавшихся радиоактивных отходов.

