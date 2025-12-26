Что изменится в бронировании украинцев с 2026 года Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Что изменится в бронировании украинцев с 2026 года

С 1 января 2026 года планируется повысить требования к зарплате забронированных работников преимущественно для частного бизнеса — до ориентировочно 21,6 тыс. грн и выше.

Это касается как средней зарплаты по предприятию, так и каждого забронированного работника, тогда как государственный сектор значительных изменений в этом аспекте не ожидает.

Такой подход должен отсечь случаи оформления брони работникам с минимальной официальной оплатой труда и стимулировать детенизацию доходов в частном секторе.

Также усиливается акцент на реальной критичности: профильные министерства уже требуют от работодателей доказательств, что именно этот сотрудник незаменим для выполнения мобилизационных задач или обеспечения критической инфраструктуры.

Ожидается, что в 2026 году эта практика закрепится как норма, а шаблонные должности без убедительного обоснования будут чаще получать отказы.

Кто может потерять отсрочку

В зоне риска оказываются военнообязанные, чья средняя официальная зарплата не будет дотягивать до нового порога: в отсутствие других законных оснований для отсрочки их брони могут не продлевать по истечении срока действия решений.

Также под угрозой те, чья роль на предприятии не будет достаточно аргументирована как критически важная или дублируемая другими работниками.

Отдельная проблемная группа — работники с «проблемным» военным учетом: для них предусмотрено краткосрочное бронирование на оборонных предприятиях, поэтому рассчитывать на длительную отсрочку без приведения в порядок документов не стоит. Кроме того, лица, получившие другие виды отсрочки (по семейным или медицинским основаниям), не смогут одновременно пользоваться бронированием от работодателя, что ограничивает маневр для бизнеса.

