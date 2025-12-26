0 800 307 555
ру
Бюджет Киева потерял более 1,2 млрд грн из-за неуплаты паевых и инвестиционных взносов

Казна и Политика
9
Ревизия Госаудитслужбы в Департаменте экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) выявила значительные финансовые нарушения, которые оказали существенное влияние на наполнение столичного бюджета.
Особое внимание ревизоры обратили на ситуацию с неуплатой застройщиками «паевых взносов», средства из которых идут на развитие социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больниц, инженерных сооружений и т. п.).
Несмотря на то, что «паевые взносы» были отменены с 1 января 2021 года, эта норма не касается строительства, которое было начато до указанного периода, и поэтому не дает основания для неуплаты застройщиками паевого участия.
В ходе ревизии установлено, что заказчиками строительства по 87 объектам, введенным в эксплуатацию, не уплачено в бюджет города Киева средств паевого участия на сумму свыше 1,2 млрд грн.
Департаменту экономики и инвестиций было известно о подавляющем большинстве этих проблемных объектов. Однако должностные лица ограничились лишь направлением требований к заказчикам строительства по уплате этих средств. Хотя Киевский городской совет своим решением обязал Департамент в случае установления фактов неуплаты паевого участия обращаться в правоохранительные органы или в суд для защиты интересов территориальной общины города Киева.
Не лучшая ситуация сложилась и с выполнением инвестиционных договоров, заключенных между Департаментом и инвесторами. В частности, ревизией установлено недополучение бюджетом столицы доходов от инвестиционных взносов на сумму около 52 миллионов гривен.
Так, условиями инвестиционных договоров и порядками Киевсовета, регулировавшими это направление, определено, что в случае увеличения площадей объектов инвестирования по сравнению с условиями инвестиционных конкурсов размер инвестиционного вклада пересматривается пропорционально увеличению площадей объектов инвестирования. При этом ревизией установлено, что ни Департаментом, ни инвесторами указанные условия не выполнялись. Это и привело к значительным потерям доходов города.
Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы.
По материалам:
Finance.ua
