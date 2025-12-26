Рекорд: экспорт металлолома из Украины за 11 месяцев вырос на 45%
Экспорт лома черных металлов из Украины за январь-ноябрь 2025 года вырос на 45,3% в годовом исчислении, до 380,16 тыс. тонн. Этот объем уже превысил общий показатель отгрузок за весь 2024 год.
Об этом пишет GMK Center.
Основным направлением экспорта остается Польша: за 11 месяцев на польский рынок было поставлено 68,5% общего объема экспорта. Это на 38,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Украина в течение нескольких лет пытается ограничить отток металлолома для обеспечения сырьем внутренней металлургии. С 2015 года государство постепенно повышало экспортную пошлину, и сейчас она составляет €180/т в 2021 году.
Однако после 2022 года экспорт снова начал расти, в том числе — из-за схем транзита украинского металлолома через страны ЕС: металлолом везут сначала в европейские страны, с которыми пошлины не применяются, а уже потом — переправляют в Турцию и даже пророссийский анклав ПМР в Молдове.
Параллельно сокращается заготовка металлолома внутри страны — с довоенных 4−5 млн тонн в год до 1,2−1,5 млн тонн в 2023—2025 годах. Это усиливет дефицит для отечественных металлургических предприятий.
