Установление ФЛП платежных терминалов: что предлагает Минэкономики

В Кабинете Министров готовятся пересмотреть сроки обязательного введения безналичных расчетов для ФЛП.

Что предлагают

Минэкономики обнародовало проект Постановления Кабмина, которым предлагается перенести обязанность установления платежных терминалов для ФЛП первой группы и мелких торговцев до окончания военного положения, пишет sud.ua.

Как говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 29 июля 2022 г. № 894 «Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги), установление планировалось с 1 января 2026 года.

торговцы — физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.

Минэкономики предлагает ввести эту обязанность через 3 месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Речь идет не об отмене обязанности установления платежных терминалов, а только о временной отсрочке. Закон «О платежных услугах» остается в силе, а введение безналичных расчетов только привязывается к окончанию военного положения.

В условиях военного положения малый бизнес оказался на грани выживания.

Плательщики первой группы единого налога — это мелкие предприниматели с минимальными объемами деятельности, ограниченным перечнем разрешенных видов хозяйствования и без права найма работников. Введение для них обязательных платежных терминалов создаст дополнительную финансовую нагрузку, не обеспечивая при этом заметного эффекта для детенизации экономики, поскольку такие плательщики не являются источником рисков в части налоговых злоупотреблений.

Продавцы собственноручно выращенной/откормленной продукции, выездной и выносной торговли часто работают сезонно с небольшим и нерегулярным наличным оборотом, и обязательная установка платежного терминала для них является финансовым бременем.

Расходы одного предприятия на следующий год внедрения регулирования прогнозируются на уровне первого года и составят 11 040 грн.

Возможны незначительные колебания расходов за счет увеличения или уменьшения платы за обслуживание, комиссии за эквайринг.

Ранее писали , что Регистратор расчетных операций (РРО) должно использовать большинство физических лиц-предпринимателей. Если по закону ФЛП должен установить устройство, но не сделал этого, ему грозит штрафная санкция. Однако некоторые представители бизнеса освобождены от такой обязанности.

Кто может не использовать РРО

Из всех правил есть исключения. К примеру, регистратор расчетных операций могут не устанавливать предприниматели 1 группы упрощенной системы налогообложения (которые осуществляют торговлю исключительно на рынках или оказывают бытовые услуги населению, не имея наемных работников). Плюс в перечень входят ФЛП 2−4 групп, которые занимаются торговлей в селах при следующих условиях:

годовой объем дохода не превышает 1,09 млн гривен в год на одно структурное подразделение/пункт продаж;

в торговых объектах не продают подакцизные товары;

не ведут дистанционную торговлю;

местный совет не принял решения об обязательном применении РРО.

В случае отсутствия регистратора, когда это необходимо, ФЛП грозят штрафы. Размер финансовой санкции — 100% от суммы товаров, проданных без РРО. Это наказание за первое выявленное нарушение, а за повторное — 150%.

