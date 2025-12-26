0 800 307 555
Сколько нужно денег на восстановление Каховской дамбы

Казна и Политика
73
Президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Каховской дамбы, без которой не будет работать Запорожская атомная электростанция, требуется 2 млрд евро.
Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент Укринформа.
«Каховская дамба и гидроэлектростанция, необходимая для безопасной и нормальной работы Запорожской атомной станции, может быть воспроизведена как общий региональный проект процветания с аналогичной операционной структурой. Но считаем, что для этого, чтобы это все произошло и функционировало безопасно, — Запорожская атомная электростанция, город Энергодар, также Каховская гидроэлектростанция должны быть демилитаризованы, потому что там — российские войска и война, нет необходимой безопасности», — подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что дамба находится на временно оккупированной территории.
«Чтобы ее построить, потребуется около 2 миллиардов евро и нужно, чтобы кто-то вложил эти деньги. Русские не будут сами вкладывать. Единственное, что им нужно — питьевая вода в Крыму. Я верю, что американцы смогут быстро построить плотину, за счет которой будет вода. Но вода будет везде», — предостерег Президент.
По материалам:
Finance.ua
