20 пунктов проекта мирного соглашения: Зеленский назвал детали

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, россией и Европой об окончании войны.

Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент Укринформа.

«Сейчас я готов проговорить драфт 20-пунктного документа, и это документ, который называется framework, базовый документ об окончании войны, политический документ между нами, Америкой, Европой и русскими», — рассказал Зеленский журналистам.

Он подчеркнул, что проект этого документа во многом отражает общую украинско-американскую позицию, в чем-то американскую позицию, а некоторые вещи, по словам Президента, еще подлежат решению.

«Но мы значительно приблизились к финализации документов», — сказал он.

Владимир Зеленский поделился с журналистами содержанием каждого из 20 пунктов проекта базового документа об окончании войны, раскрыв его суть. Он подчеркнул, что это проект документа, поэтому его пункты в процессе переговоров могут меняться. Приводим их в изложении.

Пункт 1. Суверенитет Украины будет переподтвержден. Констатируем, что Украина — это суверенное государство, и все подписанты соглашения своими подписями это подтверждают.

Пункт 2. Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между россией и Украиной. Отмечается, что для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм мониторинга для контроля за линией столкновения с помощью космического беспилотного мониторинга, обеспечения раннего сообщения о нарушениях и устранении конфликтов.

Пункт 3. Украина получит крепкие гарантии безопасности.

Пункт 4. Численность Вооруженных сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время.

Пункт 5. США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отзеркаливать статью 5.

Пункт 6. россия закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе.

Пункт 7. Украина станет членом Европейского Союза в определенное время, а также что Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

Пункт 8. Украина получит прочный пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании и будет охватывать широкий спектр экономических сфер.

Пункт 9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, вкладов частного сектора.

Пункт 10. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

Пункт 11. Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пункт 12. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами — Украина, США, рф.

Однако относительно деталей эксплуатации еще ведутся дискуссии. По словам Зеленского, Украина «после всего» не желает вести бизнес с россиянами напрямую. Этот пункт сторонам еще предстоит согласовать.

Пункт 13. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и терпимости к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

Пункт 14. Территории. Пункт не согласован и имеет несколько вариантов разрешения.

Вариант 1. «Стоим там, где стоим». В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия размещения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения, контролируемой международными силами.

Вариант 2. Создание потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, которая предусматривает демилитаризацию этой зоны. Украина выступает против отвода своих войск, но в случае воплощения этого варианта выступает за зеркальный отвод сил — то есть и российских тоже. Этот вариант требует проведения в Украине общенационального референдума для ратификации соглашения.

Окончательно этот вопрос может быть решен на уровне лидеров государств.

Пункт 15. После согласования будущих территориальных договоренностей, как российская федерация, так и Украина, обязуются не менять эти договоренности силой.

Пункт 16. россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, охватывающее свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Пункт 17. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Пункт предусматривает обмен всех оставшихся военнопленных, включая осужденных российской системой с 2014 года, а также возвращение всех гражданских задержанных и заложников, включая детей и политических заключенных.

Пункт 18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

Пункт 19. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента США Дональда Трампа.

Пункт 20. После того, как все стороны согласятся с настоящим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Подытоживая документ, Президент Украины сказал: «Мы не пришли к консенсусу с американской стороной относительно территории Донетчины и ЗАЭС. Но значительно сблизили большинство позиций. В принципе, весь другой консенсус в этом договоре у нас с ними найден».

