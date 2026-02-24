0 800 307 555
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против россии

29
Под ограничения попали около 300 новых физических и юридических лиц, компаний и судов
Великобритания объявила об одном из крупнейших санкционных пакетов против россии с начала полномасштабного вторжения. Под ограничения попали около 300 новых физических и юридических лиц, компаний и судов.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Удар по нефтяным доходам россии

Санкции направлены на сокращение доходов рф от экспорта энергоносителей, в том числе нефти.
Под ограничения попала одна из крупнейших трубопроводных компаний мира ПАО «Транснефть», транспортирующая более 80% российского нефтяного экспорта.
Также введены санкции против 175 компаний, связанных с сетью 2Rivers, одним из крупнейших операторов так называемого теневого флота, занимающегося торговлей российской нефтью.
В список вошли 48 нефтяных танкеров, которые использовались для перевозки российской нефти в обход международных ограничений.
По данным британской стороны, международные санкции уже лишили россию более 450 млрд долларов доходов. В настоящее время нефтяные поступления находятся на самом низком уровне с 2020 года.

Новый пакет также предусматривает:

  • санкции против 49 человек и компаний, причастных к поставке оборудования, компонентов и технологий для российской военной промышленности;
  • ограничение в отношении 3 компаний в сфере гражданской ядерной энергетики и двух физических лиц, связанных с продвижением российских ядерных проектов за границей;
  • санкции против 6 субъектов в сфере сжиженного природного газа (LNG), включая суда, трейдеры и терминалы «Портовая» и «Высоцк»;
  • ограничения в отношении 9 российских банков, обеспечивающих трансграничные платежи.
Итого в рамках санкционного режима против россии Великобритания уже ввела ограничения более чем на 3 000 физических и юридических лиц и судов.
Напомним, правительство Великобритании к четвертой годовщине полномасштабного вторжения рф объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки для Украины. Общий объем поддержки Украины со стороны Великобритании с начала войны составил 21,8 млрд фунтов стерлингов.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Санкции
