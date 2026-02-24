Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против россии Сегодня 12:35

Под ограничения попали около 300 новых физических и юридических лиц, компаний и судов

Великобритания объявила об одном из крупнейших санкционных пакетов против россии с начала полномасштабного вторжения. Под ограничения попали около 300 новых физических и юридических лиц, компаний и судов.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Удар по нефтяным доходам россии

Санкции направлены на сокращение доходов рф от экспорта энергоносителей, в том числе нефти.

Под ограничения попала одна из крупнейших трубопроводных компаний мира ПАО «Транснефть», транспортирующая более 80% российского нефтяного экспорта.

Также введены санкции против 175 компаний, связанных с сетью 2Rivers, одним из крупнейших операторов так называемого теневого флота, занимающегося торговлей российской нефтью.

В список вошли 48 нефтяных танкеров, которые использовались для перевозки российской нефти в обход международных ограничений.

По данным британской стороны, международные санкции уже лишили россию более 450 млрд долларов доходов. В настоящее время нефтяные поступления находятся на самом низком уровне с 2020 года.

Новый пакет также предусматривает:

санкции против 49 человек и компаний, причастных к поставке оборудования, компонентов и технологий для российской военной промышленности;

ограничение в отношении 3 компаний в сфере гражданской ядерной энергетики и двух физических лиц, связанных с продвижением российских ядерных проектов за границей;

санкции против 6 субъектов в сфере сжиженного природного газа (LNG), включая суда, трейдеры и терминалы «Портовая» и «Высоцк»;

ограничения в отношении 9 российских банков, обеспечивающих трансграничные платежи.

Итого в рамках санкционного режима против россии Великобритания уже ввела ограничения более чем на 3 000 физических и юридических лиц и судов.

21,8 млрд фунтов стерлингов. Напомним, правительство Великобритании к четвертой годовщине полномасштабного вторжения рф объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки для Украины. Общий объем поддержки Украины со стороны Великобритании с начала войны составил

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.