Каждая пятая компания потеряла более $10 млн из-за войны
Потери бизнеса растут. Четверть компаний заявили об убытках около 10 млн долларов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса «Бизнес в условиях войны», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.
В начале 2026 года три четверти членских компаний (76%) работают в полном объеме, в то время как 24% - с определенными ограничениями.
Почти половина опрошенных компаний, а именно 47% не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а 29% затруднились ответить на этот вопрос.
Настроения бизнеса стали более сдержанными по сравнению с прошлым годом. Доля руководителей, которые положительно оценивают текущее положение дел в своем бизнесе, уменьшилась с 40% до 32%. В то же время возросла доля тех, кто оценивает ситуацию негативно — с 14% до 23%, в то время как еще 45% считают ее удовлетворительной.
Также ухудшились и прогнозы относительно динамики бизнеса на 2026 год. 39% руководителей ожидают ухудшения положения дел в 2026 году по сравнению с 29% в прошлом году. В то же время 41% не предвидят существенных изменений. Доля ожидающих улучшения сократилась с 32% до 20%.
Текущая деятельность компаний и ключевые барьеры
Наиболее распространенными барьерами для компаний остаются ограничения географии деятельности (58%), приостановка работы на время воздушных тревог (45%) и вынужденный перевод деятельности в онлайн-формат (40%).
Среди факторов наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели выделяют:
- атаки на украинскую энергосистему (82%);
- нехватку квалифицированных работников (78%);
- войну, оккупацию территорий (66%);
- сокращение внутреннего потребления (46%);
- нестабильность в экономике (40%).
Около половины, а именно 51% компаний сообщают, что среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты, в частности водители, инженеры, механизаторы, IT-специалисты, операторы оборудования, руководители и другие.
Финансовая устойчивость и потери
В то же время, бизнес удерживает финансовые резервы на относительно стабильном уровне. Так, 67% компаний имеют запас финансовой прочности на год и более, 21% - на полгода, 10% - на несколько месяцев, и только 2% сообщают об отсутствии резервов.
Потери бизнеса в результате войны растут. На начало 2026 года 19% компаний сообщают о потерях до $1 млн, 25% - $1−10 млн, а 20% - свыше $10 млн, что больше, чем в прошлом году (16%). В то же время у 11% компаний потерь не было, тогда как четверть респондентов пока не могут их точно оценить.
Релокация
В числе опрошенных компаний 10% проводили релокацию офиса или производства в связи с российской агрессией в 2025 году. В частности, 8% - в пределах Украины и 2% - за границу. 83% не проводили релокацию и не планируют, в то время как 7% не релоцировались, но сейчас размышляют над этим.
Три четверти, а именно 76% членских компаний ЕБА продолжат работать в Украине, независимо от того, завершатся ли в этом году боевые действия. Еще у 14% пока нет однозначного ответа, тогда как 10% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.
В какой поддержке нуждается бизнес
Самая большая поддержка требуется бизнесу по следующим вопросам:
- улучшение условий бронирования сотрудников;
- покрытие военных рисков;
- мораторий для проверки;
- смягчение валютных ограничений;
- содействие в коммуникации с государственными органами.
