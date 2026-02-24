0 800 307 555
Как Налоговая модернизирует подход к налоговым спорам

Казна и Политика
Налоговая служба совершенствует подходы к разрешению споров с налогоплательщиками.
И. о. Главы ГНС Леся Карнаух и Президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе подписали Меморандум о взаимном партнерстве и сотрудничестве.
«Налоговая медиация. Одно из направлений, которое развиваем в работе Государственной налоговой службы Украины. Это часть сервисной модели, которую активно внедряет ГНС. Это возможность вовремя урегулировать споры между государством и бизнесом, не превращать все в многолетнюю судебную тяжбу. И главное — без потерь для бюджета», — сказала Леся Карнаух.
Она напомнила, что осенью прошлого года ГНС приступила к работе в этом направлении с Советом бизнес-омбудсмена.
Направления

  • наработка практических аспектов внедрения медиации в налоговом законодательстве;
  • обучение работников Государственной налоговой службы Украины по вопросам урегулирования налоговых споров посредством медиации. Первые тренинги запланированы на этой неделе.

Цель

  • обеспечить распространение внедрения медиации при урегулировании налоговых споров;
  • развить построение прозрачных партнерских отношений между плательщиком и контролирующим органом;
  • увеличить уровень доверия плательщика к налоговым органам;
  • перейти от позиционных споров к диалогу между плательщиком и контролирующим органом.
Ранее писали, что если физическое лицо-предприниматель (ФЛП) решило получить новую квалифицированную электронную подпись КЭП, то ему необходимо направить в Государственную налоговую службу уведомление по коду формы F13911(03). В документе указываются персональные данные ФЛП, а на сформированное сообщение накладывается сначала новый КЭП, затем старый КЭП, которым он получил статус субъекта электронного документооборота, а при наличии — также печать.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
