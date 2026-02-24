Как Налоговая модернизирует подход к налоговым спорам Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Как Налоговая модернизирует подход к налоговым спорам

Налоговая служба совершенствует подходы к разрешению споров с налогоплательщиками.

И. о. Главы ГНС Леся Карнаух и Президент Украинской академии медиации Луиза Романадзе подписали Меморандум о взаимном партнерстве и сотрудничестве.

«Налоговая медиация. Одно из направлений, которое развиваем в работе Государственной налоговой службы Украины. Это часть сервисной модели, которую активно внедряет ГНС. Это возможность вовремя урегулировать споры между государством и бизнесом, не превращать все в многолетнюю судебную тяжбу. И главное — без потерь для бюджета», — сказала Леся Карнаух.

Она напомнила, что осенью прошлого года ГНС приступила к работе в этом направлении с Советом бизнес-омбудсмена.

Направления

наработка практических аспектов внедрения медиации в налоговом законодательстве;

обучение работников Государственной налоговой службы Украины по вопросам урегулирования налоговых споров посредством медиации. Первые тренинги запланированы на этой неделе.

Цель

обеспечить распространение внедрения медиации при урегулировании налоговых споров;

развить построение прозрачных партнерских отношений между плательщиком и контролирующим органом;

увеличить уровень доверия плательщика к налоговым органам;

перейти от позиционных споров к диалогу между плательщиком и контролирующим органом.

