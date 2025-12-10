0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Миллиарды за ущерб: сколько рф должна компенсировать бизнесу из прифронтовой зоны

19
Миллиарды за ущерб: сколько рф должна компенсировать бизнесу из прифронтовой зоны
Миллиарды за ущерб: сколько рф должна компенсировать бизнесу из прифронтовой зоны
С начала полномасштабного вторжения украинские суды значительно активизировали практику взыскания убытков с россии в пользу бизнеса.
Только в прифронтовых регионах за этот период принято 311 решений на сумму более 386 млрд грн — это половина всех решений по подобным делам по стране.
Об этом сообщает Опендатабот.

Количество решений растет

В 2022 году суды приняли только 5 решений, но уже в 2023 году их количество увеличилось почти в десять раз. За неполный текущий год вынесено 124 решения, и динамика остается высокой.
Выросли и суммы взысканий:
  • 2022 год: около 260 млн грн;
  • 2023 год: около 77 млрд грн;
  • 2024 год: абсолютный пик — более 297 млрд грн;
  • 2025 год: сумма решений снизилась до 11 млрд грн.
Читайте также

Где рассматривают больше всего дел

Наибольшее количество решений среди прифронтовых областей было вынесено:
  • Донецкая область — 74,
  • Запорожская — 67,
  • Днепропетровская — 54,
  • Николаевская — 37,
  • Харьковская — 29.
Всего с начала вторжения суды по Украине вынесли 639 решений по возмещению ущерба.
  • 549 исков удовлетворены полностью,
  • 87 — частично,
  • только 3 иска (0,5%) отклонены.
Миллиарды за ущерб: сколько рф должна компенсировать бизнесу из прифронтовой зоны
Все отклоненные иски — в Киеве в 2024 году. Наибольший отказ касался требования о более чем 61 млн грн, поскольку компания не доказала прямую связь между действиями россии и потерей активов в Крыму.

Рекордное решение в Черниговской области

Наибольшим стал иск, удовлетворенный Хозяйственным судом Черниговской области в пользу агропромышленной компании «Магнат». Компании должны компенсировать 287,89 млрд грн упущенной выгоды по двум международным проектам и расходам на правовую помощь. Это самое большое взыскание с начала полномасштабной войны.
Именно благодаря этому решению Черниговщина возглавила рейтинг по общей сумме удовлетворенных исков — 344,7 млрд грн. Для сравнения:
  • в Запорожской области — 22,9 млрд грн,
  • в Донецкой — 6,36 млрд грн,
  • в Одесской — 4,68 млрд грн.
Читайте также
Миллиарды за ущерб: сколько рф должна компенсировать бизнесу из прифронтовой зоны

Государственные компенсации: кто может получить до 10 млн грн

В конце ноября правительство утвердило постановление № 1541, которое предусматривает компенсации до 10 млн грн для бизнеса с территорий повышенного риска за уничтоженное или поврежденное имущество. Подробно об этом мы писали здесь.
Как отмечает Опендатабот, под эти критерии подпадают 79 судебных решений в прифронтовых областях на сумму более 241 млн грн. Больше всего таких решений:
  • в Днепропетровской области — 30 решений на 97,2 млн грн,
  • в Николаевской области — 17 решений на 51,4 млн грн.
Ранее мы сообщали, что с 1 января 2026 года в Украине заработает новый механизм страхования имущества от военных рисков. Благодаря этому украинский бизнес сможет получить компенсацию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems