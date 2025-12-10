Миллиарды за ущерб: сколько рф должна компенсировать бизнесу из прифронтовой зоны
С начала полномасштабного вторжения украинские суды значительно активизировали практику взыскания убытков с россии в пользу бизнеса.
Только в прифронтовых регионах за этот период принято 311 решений на сумму более 386 млрд грн — это половина всех решений по подобным делам по стране.
Об этом сообщает Опендатабот.
Количество решений растет
В 2022 году суды приняли только 5 решений, но уже в 2023 году их количество увеличилось почти в десять раз. За неполный текущий год вынесено 124 решения, и динамика остается высокой.
Выросли и суммы взысканий:
- 2022 год: около 260 млн грн;
- 2023 год: около 77 млрд грн;
- 2024 год: абсолютный пик — более 297 млрд грн;
- 2025 год: сумма решений снизилась до 11 млрд грн.
Где рассматривают больше всего дел
Наибольшее количество решений среди прифронтовых областей было вынесено:
- Донецкая область — 74,
- Запорожская — 67,
- Днепропетровская — 54,
- Николаевская — 37,
- Харьковская — 29.
Всего с начала вторжения суды по Украине вынесли 639 решений по возмещению ущерба.
- 549 исков удовлетворены полностью,
- 87 — частично,
- только 3 иска (0,5%) отклонены.
Все отклоненные иски — в Киеве в 2024 году. Наибольший отказ касался требования о более чем 61 млн грн, поскольку компания не доказала прямую связь между действиями россии и потерей активов в Крыму.
Рекордное решение в Черниговской области
Наибольшим стал иск, удовлетворенный Хозяйственным судом Черниговской области в пользу агропромышленной компании «Магнат». Компании должны компенсировать 287,89 млрд грн упущенной выгоды по двум международным проектам и расходам на правовую помощь. Это самое большое взыскание с начала полномасштабной войны.
Именно благодаря этому решению Черниговщина возглавила рейтинг по общей сумме удовлетворенных исков — 344,7 млрд грн. Для сравнения:
- в Запорожской области — 22,9 млрд грн,
- в Донецкой — 6,36 млрд грн,
- в Одесской — 4,68 млрд грн.
Государственные компенсации: кто может получить до 10 млн грн
В конце ноября правительство утвердило постановление № 1541, которое предусматривает компенсации до 10 млн грн для бизнеса с территорий повышенного риска за уничтоженное или поврежденное имущество. Подробно об этом мы писали здесь.
Как отмечает Опендатабот, под эти критерии подпадают 79 судебных решений в прифронтовых областях на сумму более 241 млн грн. Больше всего таких решений:
- в Днепропетровской области — 30 решений на 97,2 млн грн,
- в Николаевской области — 17 решений на 51,4 млн грн.
Ранее мы сообщали, что с 1 января 2026 года в Украине заработает новый механизм страхования имущества от военных рисков. Благодаря этому украинский бизнес сможет получить компенсацию.
