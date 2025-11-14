Украинский бизнес жалуется на «кадровый голод»: какие еще проблемы называют
В октябре украинский бизнес работал в сложных условиях: хотя кадровый дефицит наконец-то начал ослабевать, значительно выросли энергетические риски.
Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от ИЭИ.
Аналитики говорят, что в октябре бизнес почувствовал облегчение в поиске как квалифицированных, так и неквалифицированных кадров.
Квалифицированные работники:
- доля предприятий, которым их стало труднее найти, снизилась с 52,8% до 46,5%;
- доля тех, кому легче, остается мизерной (0,02%).
Неквалифицированные работники:
- доля предприятий, которым их сложнее искать, упала с 39,6 до 34%;
- оценка «легче найти» почти не изменилась (с 3% до 3,8%).
Занятость: планы остаются сдержанными
В ближайшие три-четыре месяца кардинальных изменений на рынке труда бизнес не ожидает. Доля компаний, планирующих увеличить занятость, почти не изменилась — 15,5% в сентябре и 16,6% в октябре.
В то же время доля готовящихся сокращать персонал несколько возросла — с 6,6% до 8,3%.
Заметно сократилась доля предприятий, планирующих увеличить количество работников в вынужденных отпусках: с 12,7% до 7,9%.
Главные препятствия для бизнеса
Несмотря на улучшение с персоналом, «нехватка рабочей силы» остается главным барьером. Доля предприятий, указывающих на эту проблему, почти не изменилась — 60% в сентябре и 59% в октябре.
Вторая позиция в октябре досталась фактору «опасно работать». Хотя его значение уменьшилось (с 51 до 49%), он поднялся в рейтинге из-за падения значимости других барьеров.
Аналитики фиксируют, что тема опасности остается наиболее острой именно для крупных предприятий.
В отдельных областях — Запорожской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Черниговской, Киевской и Днепропетровской — более 70% бизнесов считают условия работы опасными.
Какие еще проблемы отмечает бизнес
Препятствие Рост цен на сырье и товары существенно потеряло вес в общем рейтинге препятствий — с 55% до 47%, опустившись со второго на третье место.
На четвертой позиции стабильно остается падение спроса (с 25 до 27%).
Исследование показало, что в октябре внутренние логистические проблемы усилились (показатель вырос с 18% до 23%) и заняли пятое место.
Неблагоприятный регуляторный климат поднялся в рейтинге с шестой на пятую позицию, хотя его интегральное значение почти не изменилось.
Коррупция и давление силовых органов, по словам бизнеса, сейчас не являются определяющими препятствиями.
Ранее мы сообщали, что согласно опросу, основными социально-экономическими проблемами, наиболее беспокоящими украинцев, являются взяточничество (42,7%) и увеличение цен на продукты (39,1%).
