В «Дія» стартовал бета-тест для предпринимателей, потерявших бизнес из-за войны

В «Дія» стартовал бета-тест для предпринимателей, потерявших бизнес из-за войны
В «Дія» стартовал бета-тест для предпринимателей, потерявших бизнес из-за войны
На портале «Дія» запустили бета-тест категории A3.5 «Потеря частного предпринимательства» в международном Реестре убытков. Она предназначена для украинцев, которые имели или имеют статус ФЛП и потеряли бизнес или прибыль в результате войны после 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба «Дія».

Кто может принять участие в тестировании

  • физическое лицо-предприниматель (ФЛП), потерявшее прибыль из-за войны с 24.02.2022;
  • зарегистрированы или были зарегистрированы как ФЛП в Украине;
  • имеет подтверждение предпринимательской деятельности, информацию и доказательства о доходах и потере доходов.

Как это работает

Для подачи заявления необходима информация и документы, подтверждающие обстоятельства потери бизнеса или прибыли. Это могут быть и данные об ожидаемом, но не полученном доходе, который предприниматель имел бы при обычных условиях работы.
Услуга доступна на портале «Дія». Правительство призывает присоединяться к тестированию, чтобы приблизить процесс справедливой компенсации потерь.
Напомним, ранее на портале «Дія» начался бета-тест новой категории международного Реестра ущерба А1.2 — «Вынужденное перемещение за пределы Украины». Через нее украинцы могут подать заявление о факте выезда из страны или невозможности возвращения домой в результате вооруженной агрессии россии.
По материалам:
Finance.ua
Дия
