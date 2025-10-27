В «Дія» стартовал бета-тест для предпринимателей, потерявших бизнес из-за войны
На портале «Дія» запустили бета-тест категории A3.5 «Потеря частного предпринимательства» в международном Реестре убытков. Она предназначена для украинцев, которые имели или имеют статус ФЛП и потеряли бизнес или прибыль в результате войны после 24 февраля 2022 года.
Кто может принять участие в тестировании
- физическое лицо-предприниматель (ФЛП), потерявшее прибыль из-за войны с 24.02.2022;
- зарегистрированы или были зарегистрированы как ФЛП в Украине;
- имеет подтверждение предпринимательской деятельности, информацию и доказательства о доходах и потере доходов.
Как это работает
Для подачи заявления необходима информация и документы, подтверждающие обстоятельства потери бизнеса или прибыли. Это могут быть и данные об ожидаемом, но не полученном доходе, который предприниматель имел бы при обычных условиях работы.
Услуга доступна на портале «Дія». Правительство призывает присоединяться к тестированию, чтобы приблизить процесс справедливой компенсации потерь.
Напомним, ранее на портале «Дія» начался бета-тест новой категории международного Реестра ущерба А1.2 — «Вынужденное перемещение за пределы Украины». Через нее украинцы могут подать заявление о факте выезда из страны или невозможности возвращения домой в результате вооруженной агрессии россии.
