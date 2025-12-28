В Грузии водителей будут штрафовать за чрезмерный шум Сегодня 22:06 — Мир

В Грузии водителей будут штрафовать за чрезмерный шум

В Грузии с 1 января 2026 года вступает в силу норма «Кодекса административных правонарушений», согласно которой водителей будут штрафовать за чрезмерный шум.

Об этом сообщает «Грузия Online».

Размер штрафов

Согласно указанной норме, управление транспортным средством, во время эксплуатации которого шум превышает допустимый уровень, влечет за собой штраф в размере 100 лари (31 евро).

В случае повторного нарушения штраф составит 200 лари (63 евро), а в следующий раз водитель транспортного средства будет оштрафован на 300 лари (95 евро).

Ранее Finance.ua писал , что в Украине водителям грозит административная ответственность за любые нарушения, связанные с номерными знаками.

Нарушением считается, если знак загрязнен, закрыт полностью или частично, перекрыт рамками или другими предметами, или если символы на нем не разборчивы на расстоянии 20 метров.

За такие случаи предусмотрен штраф в размере 1190 гривен. Это касается как случайного загрязнения, так и сознательного сокрытия знака.

