0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты назвали лучшую страну для пенсионеров

Мир
86
Эксперты назвали лучшую страну для пенсионеров
Эксперты назвали лучшую страну для пенсионеров
Первое место в рейтинге лучших стран для проживания на пенсии заняла Греция. Страна получила самые высокие баллы за качество медицины, погоду и уровень социальных услуг.
Об этом говорится в отчете команды International Living.
Страны оценивались по ряду критериев: визы, легкость интеграции, стоимость жизни.

Почему Грецию признали лучшей страной для жизни на пенсии

По словам исполнительного редакторка International Living Дженнифер Стивенс, в течение многих лет Португалия и Испания лидировали, но недавние изменения в визовой политике и рост стоимости жизни заставляют пенсионеров искать альтернативы.
Читайте также
Греция теперь предлагает то, чего ищут многие люди — красивую, гостеприимную и доступную европейскую базу с простыми условиями для получения вида на жительство и стилем жизни, который чувствуется насыщенным в каждом смысле.
Она также добавила, что это страна, «где ваши деньги работают на вас, а дни кажутся наполненными».
Относительно здравоохранения International Living обратило внимание на высокий уровень частной медицины. По словам корреспондента Лины Горнер, полисы для двух человек стоят около 250 евро в месяц.
Арендовать жилье у моря пенсионеры могут в среднем за 600−1000 евро в месяц (до 50 тыс. гривен).
Читайте также
В отчете International Living также указано, что варианты получения вида на жительство стали ключевым фактором в рейтинге.
Греция — одна из самых легких стран для получения гражданства благодаря программе «золотой визы».
ТОП-10 лучших стран для выхода на пенсию:
  1. Греция,
  2. Панама,
  3. Коста-Рика,
  4. Португалия,
  5. Мексика,
  6. Италия,
  7. Франция,
  8. Испания,
  9. Таиланд,
  10. Малайзия.
Напомним, компания Global Citizen Solutions назвала Португалию лучшей страной выхода на пенсию. По словам эксперта, страна является самой безопасной в Европе и отличается высокими показателями качества жизни.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems