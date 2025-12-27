Эксперты назвали лучшую страну для пенсионеров Сегодня 16:07 — Мир

Эксперты назвали лучшую страну для пенсионеров

Первое место в рейтинге лучших стран для проживания на пенсии заняла Греция. Страна получила самые высокие баллы за качество медицины, погоду и уровень социальных услуг.

Об этом говорится в отчете команды International Living.

Страны оценивались по ряду критериев: визы, легкость интеграции, стоимость жизни.

Почему Грецию признали лучшей страной для жизни на пенсии

По словам исполнительного редакторка International Living Дженнифер Стивенс, в течение многих лет Португалия и Испания лидировали, но недавние изменения в визовой политике и рост стоимости жизни заставляют пенсионеров искать альтернативы.

Читайте также Сравнение пенсий в Польше и Украине

Греция теперь предлагает то, чего ищут многие люди — красивую, гостеприимную и доступную европейскую базу с простыми условиями для получения вида на жительство и стилем жизни, который чувствуется насыщенным в каждом смысле.

Она также добавила, что это страна, «где ваши деньги работают на вас, а дни кажутся наполненными».

Относительно здравоохранения International Living обратило внимание на высокий уровень частной медицины. По словам корреспондента Лины Горнер, полисы для двух человек стоят около 250 евро в месяц.

Арендовать жилье у моря пенсионеры могут в среднем за 600−1000 евро в месяц (до 50 тыс. гривен).

Читайте также Италия может заморозить пенсионный возраст на уровне 67 лет

В отчете International Living также указано, что варианты получения вида на жительство стали ключевым фактором в рейтинге.

Греция — одна из самых легких стран для получения гражданства благодаря программе «золотой визы».

ТОП-10 лучших стран для выхода на пенсию:

Греция, Панама, Коста-Рика, Португалия, Мексика, Италия, Франция, Испания, Таиланд, Малайзия.

Напомним, компания Global Citizen Solutions назвала Португалию лучшей страной выхода на пенсию. По словам эксперта, страна является самой безопасной в Европе и отличается высокими показателями качества жизни.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.