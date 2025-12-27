Эксперты назвали лучшую страну для пенсионеров
Первое место в рейтинге лучших стран для проживания на пенсии заняла Греция. Страна получила самые высокие баллы за качество медицины, погоду и уровень социальных услуг.
Об этом говорится в отчете команды International Living.
Страны оценивались по ряду критериев: визы, легкость интеграции, стоимость жизни.
Почему Грецию признали лучшей страной для жизни на пенсии
По словам исполнительного редакторка International Living Дженнифер Стивенс, в течение многих лет Португалия и Испания лидировали, но недавние изменения в визовой политике и рост стоимости жизни заставляют пенсионеров искать альтернативы.
Греция теперь предлагает то, чего ищут многие люди — красивую, гостеприимную и доступную европейскую базу с простыми условиями для получения вида на жительство и стилем жизни, который чувствуется насыщенным в каждом смысле.
Она также добавила, что это страна, «где ваши деньги работают на вас, а дни кажутся наполненными».
Относительно здравоохранения International Living обратило внимание на высокий уровень частной медицины. По словам корреспондента Лины Горнер, полисы для двух человек стоят около 250 евро в месяц.
Арендовать жилье у моря пенсионеры могут в среднем за 600−1000 евро в месяц (до 50 тыс. гривен).
В отчете International Living также указано, что варианты получения вида на жительство стали ключевым фактором в рейтинге.
Греция — одна из самых легких стран для получения гражданства благодаря программе «золотой визы».
ТОП-10 лучших стран для выхода на пенсию:
- Греция,
- Панама,
- Коста-Рика,
- Португалия,
- Мексика,
- Италия,
- Франция,
- Испания,
- Таиланд,
- Малайзия.
Напомним, компания Global Citizen Solutions назвала Португалию лучшей страной выхода на пенсию. По словам эксперта, страна является самой безопасной в Европе и отличается высокими показателями качества жизни.
