0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Италия может заморозить пенсионный возраст на уровне 67 лет

Мир
4
Правительство премьер-министра Джорджии Мелони рассматривает возможность заморозки пенсионного возраста в Италии на уровне 67 лет, что, по мнению критиков, может оказать новое давление на государственные финансы страны.
Об этом сообщает Financial Times.
Действующий пенсионный закон Италии связывает установленный законом пенсионный возраст с улучшением средней продолжительности жизни, предусматривая пересмотр каждые два года и автоматическое повышение в случае необходимости.
Последнее повышение пенсионного возраста произошло в 2019 году до пандемии Covid-19, когда он вырос на пять месяцев до 67 лет. С 1 января 2027 года он должен возрасти на три месяца.
Читайте также
Однако итальянские профсоюзы требуют прекращения автоматического повышения и пересмотра пенсионного закона, принятого во время кризиса суверенного долга еврозоны, когда Рим пытался восстановить доверие рынка.
Их требование появилось в то время, когда правительства Франции и Германии поощряют своих граждан работать дольше из-за опасений по поводу жизнеспособности пенсионных систем в связи со старением населения.
Хотя установленный законом возраст выхода на пенсию в Италии выше, чем в других странах, ее население сокращается одним из самых быстрых темпов в ЕС.
Входящая в правящую коалицию Мелони ультраправая партия «Лига» давно критикует положения пенсионного законодательства об автоматическом повышении пенсий и поддерживает их заморозку.
Читайте также
Министр финансов Джанкарло Джорджетти ранее в этом году заявил, что он согласен на двухлетнюю заморозку, которая приостановит автоматическую корректировку пенсионного возраста до 2029 года. Министерство финансов сообщило Financial Times, что эта идея все еще «обсуждается» и любое решение будет учитывать «общую экономическую ситуацию».
Независимое парламентское бюджетное управление Италии подсчитало, что в случае заморозки пенсионного возраста и деактивации механизма автоматической корректировки расходы на пенсии возрастут на 0,4% ВВП до 2040 года.
Оно также отметило, что к 2031 году соотношение долга Италии к ВВП вырастет до 139%, что на семь процентных пунктов выше текущих прогнозов на эту дату.
По материалам:
Економічна Правда
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems