Италия может заморозить пенсионный возраст на уровне 67 лет Сегодня 03:03 — Мир

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони рассматривает возможность заморозки пенсионного возраста в Италии на уровне 67 лет, что, по мнению критиков, может оказать новое давление на государственные финансы страны.

Об этом сообщает Financial Times.

Действующий пенсионный закон Италии связывает установленный законом пенсионный возраст с улучшением средней продолжительности жизни, предусматривая пересмотр каждые два года и автоматическое повышение в случае необходимости.

Последнее повышение пенсионного возраста произошло в 2019 году до пандемии Covid-19, когда он вырос на пять месяцев до 67 лет. С 1 января 2027 года он должен возрасти на три месяца.

Однако итальянские профсоюзы требуют прекращения автоматического повышения и пересмотра пенсионного закона, принятого во время кризиса суверенного долга еврозоны, когда Рим пытался восстановить доверие рынка.

Их требование появилось в то время, когда правительства Франции и Германии поощряют своих граждан работать дольше из-за опасений по поводу жизнеспособности пенсионных систем в связи со старением населения.

Хотя установленный законом возраст выхода на пенсию в Италии выше, чем в других странах, ее население сокращается одним из самых быстрых темпов в ЕС.

Входящая в правящую коалицию Мелони ультраправая партия «Лига» давно критикует положения пенсионного законодательства об автоматическом повышении пенсий и поддерживает их заморозку.

Министр финансов Джанкарло Джорджетти ранее в этом году заявил, что он согласен на двухлетнюю заморозку, которая приостановит автоматическую корректировку пенсионного возраста до 2029 года. Министерство финансов сообщило Financial Times, что эта идея все еще «обсуждается» и любое решение будет учитывать «общую экономическую ситуацию».

Независимое парламентское бюджетное управление Италии подсчитало, что в случае заморозки пенсионного возраста и деактивации механизма автоматической корректировки расходы на пенсии возрастут на 0,4% ВВП до 2040 года.

Оно также отметило, что к 2031 году соотношение долга Италии к ВВП вырастет до 139%, что на семь процентных пунктов выше текущих прогнозов на эту дату.

