0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страна, в которой жители совершают самые долгие ежедневные поездки

Мир
0
Страна, в которой жители совершают самые долгие ежедневные поездки
Страна, в которой жители совершают самые долгие ежедневные поездки
Южная Корея возглавила мировой рейтинг по средней продолжительности ежедневных поездок на работу и по делам, что может иметь серьезные психологические последствия, в частности, усиливать одиночество и социальную изоляцию.
Об этом пишет The Korea Herald.
Читайте также
Новое исследование, опубликованное в издании Environmental Research Letters, проанализировало ежедневные поездки в 43 странах, охватывающих более половины населения мира.
Среднее время в Корее составляет 1 час 48 минут в день, в то время как мировое среднее время — 1 час 8 минут. Это означает, что южнокорейцы в среднем тратят на дорогу на 40 минут больше, чем где-либо в мире.
Для многих жителей Сеула, например Ли Хан-су (34 года), который тратит почти 2,5 часа на дорогу в оба конца, такой режим стал нормой: «Я к этому уже привык, но прихожу домой в измождении. Я просто хватаю что-нибудь поесть и сразу ложусь спать».
Читайте также
Местные медицинские эксперты предупреждают, что культура долгих поездок может оказывать негативное влияние на психическое здоровье.
Исследование, проведенное в сентябре учеными из больницы Kangbuk Samsung Hospital на основе опроса более 24 тыс. офисных работников Сеула, выявило четкую связь:
  • Поездка в один конец более 60 минут: наблюдается значительно более высокий риск одиночества.
  • Риск одиночества в семейных отношениях: на 49% выше у тех, кто ездит на работу/по делам дольше 60 минут по сравнению с теми, кто тратит 30 минут или меньше.
  • Риск одиночества в более широких социальных отношениях: На 36% выше у тех, кто ездит на работу/по делам дольше 60 минут, по сравнению с теми, кто тратит 30 минут или меньше.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems