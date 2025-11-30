Страна, в которой жители совершают самые долгие ежедневные поездки
Южная Корея возглавила мировой рейтинг по средней продолжительности ежедневных поездок на работу и по делам, что может иметь серьезные психологические последствия, в частности, усиливать одиночество и социальную изоляцию.
Об этом пишет The Korea Herald.
Новое исследование, опубликованное в издании Environmental Research Letters, проанализировало ежедневные поездки в 43 странах, охватывающих более половины населения мира.
Среднее время в Корее составляет 1 час 48 минут в день, в то время как мировое среднее время — 1 час 8 минут. Это означает, что южнокорейцы в среднем тратят на дорогу на 40 минут больше, чем где-либо в мире.
Для многих жителей Сеула, например Ли Хан-су (34 года), который тратит почти 2,5 часа на дорогу в оба конца, такой режим стал нормой: «Я к этому уже привык, но прихожу домой в измождении. Я просто хватаю что-нибудь поесть и сразу ложусь спать».
Местные медицинские эксперты предупреждают, что культура долгих поездок может оказывать негативное влияние на психическое здоровье.
Исследование, проведенное в сентябре учеными из больницы Kangbuk Samsung Hospital на основе опроса более 24 тыс. офисных работников Сеула, выявило четкую связь:
- Поездка в один конец более 60 минут: наблюдается значительно более высокий риск одиночества.
- Риск одиночества в семейных отношениях: на 49% выше у тех, кто ездит на работу/по делам дольше 60 минут по сравнению с теми, кто тратит 30 минут или меньше.
- Риск одиночества в более широких социальных отношениях: На 36% выше у тех, кто ездит на работу/по делам дольше 60 минут, по сравнению с теми, кто тратит 30 минут или меньше.
