Каким капиталом владеет Дональд Трамп (инфографика)

Дональд Трамп во второй каденции проживает самый прибыльный год в своей жизни. Даже несмотря на то, что за последний месяц Трамп потерял 1 млрд долларов из-за падения акций его компании Trump Media and Technology Group, сейчас его состояние достигает 6,2 млрд долларов. Когда Трамп во второй раз баллотировался на пост президента в 2024 году, оно было на уровне 2,3 млрд в апреле и 6 млрд в ноябре того же года. Сейчас Трамп занимает 201 место в списке Forbes 400 самых богатых людей Америки, а также 599 место в мировом рейтинге миллиардеров. Крупнейший актив Трампа — криптоактивы, гольф-клубы и курорты, а также одноименная медиакомпания.

«Слово и дело» рассказывает , как менялось состояние Дональда Трампа с 2014 по 2025 год и каким капиталом он владеет.

Как изменялось состояние Трампа с 2014 по 2025 год

По оценке Forbes, в 2014 году чистый капитал Трампа составил 3,9 млрд долларов, в 2015 году — в 4,1 млрд, в 2016 году — в 4,5 млрд долларов.

Во время первого президентского срока размер состояния Трампа был таким: 2017 год — 3,5 млрд долларов, 2018 и 2019 год — 3,1 млрд долларов.

В 2020 году чистый капитал Трампа составил около 2,1 млрд. долларов, в 2021 году — 2,4 млрд., в 2022 году — 3 млрд., в 2023 году — 2,5 млрд. долларов.

На начало 2024 года состояние Трампа оценивалось в 2,3 млрд долларов. К началу ноября его чистый капитал вырос до 6 млрд долларов, это произошло за счет роста акций Trump Media & Technology Group (TMTG).

В апреле 2025 года состояние Трампа составило 5,1 млрд долларов. К сентябрю текущего года оно выросло до рекордных 7,2 млрд долларов. Стремительный рост президенту США в большинстве своем обеспечили криптовалюты.

Однако после сентября Трамп обеднел примерно на 1 миллиард из-за падения акций компании Trump Media and Technology Group.

Сейчас его состояние Forbes оценивает в 6,2 млрд долларов. При этом эксперты отмечают, что определить реальный размер состояния Дональда Трампа сложно из-за нестабильной стоимости его некоторых активов.

Основные активы Трампа

Богатство Трампа изначально было основано на империи недвижимости, которую он начал строить еще со своим отцом.

Президент США владеет такими объектами, как имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида), Trump Tower на Мангеттене (Нью-Йорк), долей в офисном здании на Avenue of the Americas 1290 на Мангеттене (Нью-Йорк). В общей сложности его инвестиции в недвижимость оцениваются в 1,2 млрд долларов.

Самым дорогим активом Трампа на сегодняшний день является более 50% акций Trump Media & Technology Group, владеющей его социальной сетью Truth Social (она была создана после того, как аккаунт президента удалили из прежнего Twitter в 2021 году). Сейчас доля Трампа оценивается в 2 млрд. долларов.

Еще около 1,3 млрд долларов стоят гольф-клубы и курорты Трампа, в том числе Trump National Doral Miami Golf Resort. Стоит отметить, что эти бизнесы и доходы от них, как и по всему миру, повлияла пандемия COVID.

Криптовалюты и мемкойн

Одним из главных инструментов обогащения Трампа стала криптовалюта — класс активов, исполненный ажиотажа и уязвимый к регуляторам.

В сентябре 2024 года Трамп вместе с тремя сыновьями запустил криптовалютный проект World Liberty Financial, изначально испытывавший трудности с продвижением. Однако после победы на выборах ситуация изменилась.

В январе 2025 года, за несколько дней до возвращения в Белый дом, Трамп запустил мемкойн, прибавивший сотни миллионов в его капитал. А уже занимая пост президента Трамп ослабил регуляторный надзор за криптовалютами и поддержал законодательные изменения, подарившие новую волну развития этой отрасли.

Сейчас World Liberty Financial продолжает продавать токены, сгенерировав примерно 1,3 млрд долларов прибыли. Семейная компания Трампа получает около 75% этих продаж.

Доход от книг и брендовых продуктов

Трамп также в свое время получил прибыль от продажи нескольких своих книг. В частности, он заработал 4,5 млн долларов в качестве гонорара за книгу «Письма Трампа», в которой представлены его письма знаменитостям, и 500 тысяч долларов за книгу «A MAGA Journey».

Кроме того, глава Белого дома заработал 300 тысяч долларов на продаже фирменных Библий, указанных в документах как Библия Гринвуда (она продается в сотрудничестве с певцом кантри-музыки Ли Гринвудом за 60 долларов, с автографом Трампа за 1000 долларов).

Во владении президента США есть также ликвидные активы, которые оцениваются в 1,1 млрд. долларов, прочие активы — в 0,1 млрд. долларов. Также Трамп имеет около 100 млн. долларов юридических обязательств.

Впервые Трамп попал в рейтинг 400 самых богатых американцев Forbes в 1982 году с состоянием 200 млн долларов. И хотя его позиция менялась, в течение десятилетий он оставался в этом списке.

