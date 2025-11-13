Сезонная работа в Чехии: где и сколько можно заработать перед Рождеством Сегодня 15:04 — Личные финансы

Сезонная работа в Чехии: где и сколько можно заработать перед Рождеством

Чешский рынок труда активно реагирует на предпраздничный период. Работодатели сообщают о значительном росте спроса на сезонных работников. Рассказываем, где и сколько можно заработать на сезонной работе в Чехии.

Специалисты отмечают: если в прошлом году бизнес действовал осторожно, то в этом сезоне компании готовятся к активным продажам, а чехи снова готовы тратить.

Об этом сообщает издание Czechia Online.

Кто ищет работников перед праздниками

Торговые сети начали наращивать штаты еще в октябре, ожидая увеличения количества покупателей. Наибольшим спросом сейчас пользуются интернет-магазины, логистические компании и розничная торговля.

«В этом году потребность в сезонных работниках высокая из-за активности электронной коммерции и нагрузки на логистику и розницу. Онлайн-магазины и перевозчики расширяют работу, поэтому компании увеличивают количество краткосрочных изменений и усиливают команды поддержки клиентов», — объяснил аналитик портала JenPráce.cz Михал Шпанел.

Спрос относится не только к продавцам и грузчикам — активно ищут специалистов по клиентской поддержке, электронной коммерции и бэк-офису.

В то же время и самих желающих работать стало больше, поэтому компании не спешат повышать почасовые ставки. Рынок стал конкурентноспособным со стороны работников.

Самые востребованные профессии

Традиционно больше всего нуждаются в помощниках в логистике — от разгрузки товаров и упаковки заказов до складирования. Высоким остается спрос на водителей погрузчиков и работников пунктов выдачи.

На втором месте — розничная торговля, где ищут продавцов, кассиров и работников для пополнения полок.

В сфере услуг, гастрономии и гостиничного бизнеса сезон тоже пик, ведь без дополнительных рук невозможно справиться с потоком гостей и корпоративных заказов.

Сколько платят сезонным работникам

В этом году давление на повышение зарплат особенно ощутимо. Если в прошлом году в Праге большинство позиций заполнялось за 180 крон в час, то теперь такие ставки не привлекают работников. На вакансии со ставкой менее 200 крон за час откликов почти нет.

За более сложные или более гибкие задачи, а также за работу, требующую знания языков, ставки растут до 220−250 крон в час. Это отражает не только повышение стоимости жизни, но и то, что сезонные работники теперь более тщательно выбирают, где именно работать.

Ранее мы сообщали , что в Чехии действует упрощенная система трудоустройства для украинцев. Однако работникам важно знать условия контрактов, по которым они работают, свои права и порядок увольнения.

