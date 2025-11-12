Можно ли выключать бойлер на ночь Сегодня 21:00 — Личные финансы

Можно ли выключать бойлер на ночь

Как известно, бойлер потребляет огромное количество электроэнергии. На фоне немаленьких тарифов и регулярных отключений света полезно знать, нужно ли выключать бойлер на ночь, чтобы сэкономить и помочь электросетям, пишет УНИАН.

Некоторые люди считают, что для экономии достаточно просто отключить эту технику. Однако не учитывается много нюансов.

В частности, далеко не каждый задумывается, как часто можно отключать бойлер. Регулярные включения и выключения сокращают его срок службы, ведь из-за этого быстрее изнашивается нагревательный элемент. Кроме того, во время скачков температуры сжимается и расширяется металл, из которого изготовлен резервуар с водой. Впоследствии в нем могут появиться микротрещины.

С точки зрения экономии это тоже не имеет смысла. После ночного отключения вода в бойлере полностью остывает и становится холодной. В результате техника тратит на повторный нагрев гораздо больше энергии, чем ушло бы на поддержание температуры.

Последний фактор — бактериальное загрязнение. Холодная вода в этом случае благоприятна для появления и размножения бактерий, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

Поскольку мы разобрались с мифом о том, нужно ли отключать бойлер, чтобы сэкономить, перейдем к действительно работающим лайфхакам.

Осмотрите свою технику. Надо найти и включить экономный режим. В этом случае температура воды будет поддерживаться до 55 градусов. Этого достаточно для нужд и предотвращения размножения микробов.

Если у вас двухзонный счетчик и вы все же настроены отключать устройство на часть дня, то стоит купить умную розетку, чтобы вода грелась только в определенные часы.

Не забывайте регулярно очищать резервуар от накипи. Он будет мешать нагреву воды — нагревательный элемент будет работать на грани своих возможностей, чтобы пробиться сквозь слой отложений. При этом будет израсходовано большее количество электроэнергии.

Накипь на стенках бака со временем может вызвать коррозию и последующие протечки.

