Какие льготы есть для жителей сельской местности

Люди, которые имеют сложные и опасные профессии, а также некоторые сельские жители могут выйти на пенсию раньше других.
Об этом говорится в Законе № 1058.
Он определяет, кто из граждан может оформить выплаты в 55 лет. Это работники сельского хозяйства, у которых достаточно стажа.
Досрочно пенсия в Украине начисляется следующим категориям:
  • Мужчинам-трактористам, производящим сельскохозяйственную продукцию. Им нужно иметь не менее 30 лет рабочего стажа в целом, из которых 20 в указанной должности.
  • Женщинам-машинисткам тракторов, строительных и погрузочно-разгрузочных машин на основе тракторов и экскваторов. Требование к стажу — 25 лет в общей сложности и минимум 15 на этой работе.
  • Женщинам, работающим доярками (в том числе на доильных установках), свинарками на предприятиях сельского хозяйства. В этой профессии необходимо проработать не менее 20 лет.
  • Работницы верстаков и машин текстильной промышленности. Им нужно иметь хотя бы 20 лет стажа на такой работе.
  • Женщины, работавшие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие не менее 5 детей. Им пенсия по старости назначается независимо от возраста и количества проработанных лет.
Но жители сел получают выплаты на равных условиях с горожанами.
Льготы для пенсионеров в Украине: это бесплатная коммуналка. Кто может не платить коммунальные услуги, жители сельской местности — люди, которые до выхода на пенсию работали в сфере культуры, образования, медицины.
