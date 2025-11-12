0 800 307 555
Новый европейский спальный поезд запустят в следующем месяце (цена билетов, расписание)

Новый спальный поезд соединит путешественников из Польши с четырьмя европейскими городами всего за 56 евро.
Об этом пишет independent.
Новый ночной сервис будет предлагать прямые железнодорожные сообщения из юго-восточной Польши в Вену, Братиславу, Будапешт и Мюнхен.
Польский государственный железнодорожный оператор PKP Intercity запустит сервис EN Carpatia 14 декабря, поезда отправятся из Перемышля, города на юго-востоке страны.
Поезд будет отправляться в 17:51 по местному времени и прибывать в Мюнхен на следующее утро в 10:24, время в пути составит около 16 с половиной часов.
По дороге маршрут будет проходить через Жешув, Краков и Катовице на юге Польши, прежде чем пересечь границу с Чехией.
В Богумини, городе на востоке Чешской Республики, несколько вагонов будут отцеплены и продолжат движение в Братиславу и Будапешт. Остальные поезда направятся в Вену, Линц и Зальцбург в Австрию, прежде чем остановиться в Мюнхене.
Пассажиры могут выбирать из разных вариантов размещения, включая вагоны со стандартными сидячими местами и вагоны с кушет-купе.
Пассажиры класса «Делюкс» будут размещаться в спальном трехместном отсеке, и им будут выдавать полотенца, тапочки, гель для душа и набор по уходу за зубами, а также закуски и горячие напитки.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
