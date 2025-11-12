Новый европейский спальный поезд запустят в следующем месяце (цена билетов, расписание)
Новый спальный поезд соединит путешественников из Польши с четырьмя европейскими городами всего за 56 евро.
Об этом пишет independent.
Новый ночной сервис будет предлагать прямые железнодорожные сообщения из юго-восточной Польши в Вену, Братиславу, Будапешт и Мюнхен.
Польский государственный железнодорожный оператор PKP Intercity запустит сервис EN Carpatia 14 декабря, поезда отправятся из Перемышля, города на юго-востоке страны.
Поезд будет отправляться в 17:51 по местному времени и прибывать в Мюнхен на следующее утро в 10:24, время в пути составит около 16 с половиной часов.
По дороге маршрут будет проходить через Жешув, Краков и Катовице на юге Польши, прежде чем пересечь границу с Чехией.
В Богумини, городе на востоке Чешской Республики, несколько вагонов будут отцеплены и продолжат движение в Братиславу и Будапешт. Остальные поезда направятся в Вену, Линц и Зальцбург в Австрию, прежде чем остановиться в Мюнхене.
Пассажиры могут выбирать из разных вариантов размещения, включая вагоны со стандартными сидячими местами и вагоны с кушет-купе.
Пассажиры класса «Делюкс» будут размещаться в спальном трехместном отсеке, и им будут выдавать полотенца, тапочки, гель для душа и набор по уходу за зубами, а также закуски и горячие напитки.
Поделиться новостью
Также по теме
Можно ли выключать бойлер на ночь
Могут ли предприниматели выехать за границу легально (детали)
Какие льготы есть для жителей сельской местности
Новый европейский спальный поезд запустят в следующем месяце (цена билетов, расписание)
Польша отбирает статус беженцев: сколько украинцев лишены (причины)
Электромобили и гибриды уже занимают более половины рынка новых автомобилей в Украине