Новый европейский спальный поезд запустят в следующем месяце (цена билетов, расписание)

Новый европейский спальный поезд запустят в следующем месяце (цена билетов, расписание)

Новый спальный поезд соединит путешественников из Польши с четырьмя европейскими городами всего за 56 евро.

Об этом пишет independent

Новый ночной сервис будет предлагать прямые железнодорожные сообщения из юго-восточной Польши в Вену, Братиславу, Будапешт и Мюнхен.

Польский государственный железнодорожный оператор PKP Intercity запустит сервис EN Carpatia 14 декабря, поезда отправятся из Перемышля, города на юго-востоке страны.

Поезд будет отправляться в 17:51 по местному времени и прибывать в Мюнхен на следующее утро в 10:24, время в пути составит около 16 с половиной часов.

По дороге маршрут будет проходить через Жешув, Краков и Катовице на юге Польши, прежде чем пересечь границу с Чехией.

В Богумини, городе на востоке Чешской Республики, несколько вагонов будут отцеплены и продолжат движение в Братиславу и Будапешт. Остальные поезда направятся в Вену, Линц и Зальцбург в Австрию, прежде чем остановиться в Мюнхене.

Пассажиры могут выбирать из разных вариантов размещения, включая вагоны со стандартными сидячими местами и вагоны с кушет-купе.

Пассажиры класса «Делюкс» будут размещаться в спальном трехместном отсеке, и им будут выдавать полотенца, тапочки, гель для душа и набор по уходу за зубами, а также закуски и горячие напитки.

