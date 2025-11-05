В «Укрзализныце» сообщили, на какие поезда планируют поднять цены на билеты
Укрзализныця планирует повысить цены для билетов 1 класса «Интерсити» и вагонов СВ.
Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко во время выступления в Верховной Раде, пишет Укрправда.
«Мы планируем поднять динамичное ценообразование для вагонов класса СВ и 1 класса „Интерсити“. Это отчасти улучшение результата, но не полностью», —
заявил он.
Причины
Чистый убыток УЗ за 9 месяцев 2025 года составил 7,1 млрд грн. Убытки пассажирских перевозок в 2024 году — 18 млрд грн.
Чтобы стабилизировать ситуацию, Лещенко помимо больших цен на билеты предлагает внутреннюю оптимизацию, в частности, продажу металлолома — ожидаемо до 10 млрд грн. Компенсация из госбюджета убытков пассажирских перевозок — 16 млрд грн.
Он заявил о намерении постепенной индексации грузовых тарифов в два этапа — сначала +27%, затем +11%. С учетом роста цен производителей это может дать около 22 млрд грн.
Ранее мы писали, что социальная инициатива УЗ-3000 заработает в декабре, будет действовать в месяцы низкого сезона, ориентировочно, четыре месяца, но детальная механика программы еще не прорабатывается. Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Юлией Свириденко и членами правительства.
Гибкие тарифы и дополнительные сервисы
Будут вводиться дополнительные сервисы и гибкое ценообразование для готовых платить — в категориях СВ, 1 класс, международные поезда.
Соответствующие дополнительные доходы будут перекрывать стоимость поездок за километры, чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании, хотя они все равно не перекроют потребности в субсидировании пассажирских перевозок.
Компенсация себестоимости
Программа УЗ-3000 разворачивается параллельно старту системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность поездок для всех украинцев.
Поделиться новостью
Также по теме
В «Укрзализныце» сообщили, на какие поезда планируют поднять цены на билеты
АРМА передало в управление комплекс Медведчука «Медвежья дубрава» в Закарпатье — детали
Нацбанк признал РВС Банк неплатежеспособным
Vivo рассекретила новый смартфон
Siri будет тайно использовать Google Gemini
Складной смартфон Samsung с тройным экраном уже на подходе