В «Укрзализныце» сообщили, на какие поезда планируют поднять цены на билеты

Укрзализныця планирует повысить цены для билетов 1 класса «Интерсити» и вагонов СВ.

Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко во время выступления в Верховной Раде, пишет Укрправда.

«Мы планируем поднять динамичное ценообразование для вагонов класса СВ и 1 класса „Интерсити“. Это отчасти улучшение результата, но не полностью», — заявил он.

Причины

Чистый убыток УЗ за 9 месяцев 2025 года составил 7,1 млрд грн. Убытки пассажирских перевозок в 2024 году — 18 млрд грн.

Чтобы стабилизировать ситуацию, Лещенко помимо больших цен на билеты предлагает внутреннюю оптимизацию, в частности, продажу металлолома — ожидаемо до 10 млрд грн. Компенсация из госбюджета убытков пассажирских перевозок — 16 млрд грн.

Он заявил о намерении постепенной индексации грузовых тарифов в два этапа — сначала +27%, затем +11%. С учетом роста цен производителей это может дать около 22 млрд грн.

Ранее мы писали , что социальная инициатива УЗ-3000 заработает в декабре, будет действовать в месяцы низкого сезона, ориентировочно, четыре месяца, но детальная механика программы еще не прорабатывается. Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Юлией Свириденко и членами правительства.

Гибкие тарифы и дополнительные сервисы

Будут вводиться дополнительные сервисы и гибкое ценообразование для готовых платить — в категориях СВ, 1 класс, международные поезда.

Соответствующие дополнительные доходы будут перекрывать стоимость поездок за километры, чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании, хотя они все равно не перекроют потребности в субсидировании пассажирских перевозок.

Компенсация себестоимости

Программа УЗ-3000 разворачивается параллельно старту системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность поездок для всех украинцев.

