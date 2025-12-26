В «Ощадбанке» заработают новые правила и тарифы с 1 января
Для клиентов государственного финучреждения «Ощадбанк» заработают новые правила и тарифы с 1 января 2026 года. В частности, часть платежных карт будет аннулирована.
Об этом рассказывают Новости.LIVE со ссылкой на материалы госбанка.
Какие тарифы пересмотрят
По информации финучреждения, на некоторые тарифные пакеты будет установлена новая стоимость. Соответствующее решение, принятое продуктовым комитетом банка по внесению изменений в тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, заработает с нового года.
Как отмечается, изменения коснутся трех банковских продуктов и будут относиться к стоимости сообщений. Речь идет о таких тарифных пакетах:
- «Моя карта»
- «MORE»
- «Детская карта».
Предполагается, что новые цены на сообщения в зависимости от каналов поступления будут следующими:
- на SMS-сообщение — стоимость вырастет с 25 грн до 40 грн/месяц;
- на Viber — повысится с 15 грн до 25 грн/месяц.
В то же время, по-прежнему Push-сообщения в приложении Ощадбанка будут бесплатными.
Также повысят стоимость предоставления выписки в отделениях Ощадбанка о движении средств на счете со 100 до 150 грн.
Обновят тариф на поступление уведомлений об остатке средств на счете через кассы, терминалы и банкоматы Ощадбанка. Если сейчас клиенты платят 3 грн за запрос, то со следующего года придется платить 5 грн. В то же время первый запрос за сутки будет бесплатным.
Комиссия за попытки расчетов на сумму больше доступной на карте будет равна 0 грн.
Что еще изменится с нового года
С 1 января 2026 года Ощадбанк изменит правила в обслуживании некоторых карт. Если граждане до конца текущего года их не заменят, банк их аннулирует. Речь идет о старых картах, которые подлежали неоднократной пролонгировке. А именно:
- срок действия карт закончился в период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября этого года по ним была проведена хотя бы одна операция в кассах, банкоматах или терминалах любого украинского финучреждения;
- срок действия карты истек в период с февраля 2022 по октябрь 2025, однако остаток на счете равен нулю, и за последние полгода не было осуществлено ни одной финансовой операции.
Перевыпустить карту можно в любом удобном отделении Ощадбанка.
