В «Ощадбанке» заработают новые правила и тарифы с 1 января

Для клиентов государственного финучреждения «Ощадбанк» заработают новые правила и тарифы с 1 января 2026 года. В частности, часть платежных карт будет аннулирована.
Об этом рассказывают Новости.LIVE со ссылкой на материалы госбанка.

Какие тарифы пересмотрят

По информации финучреждения, на некоторые тарифные пакеты будет установлена ​​новая стоимость. Соответствующее решение, принятое продуктовым комитетом банка по внесению изменений в тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, заработает с нового года.
Как отмечается, изменения коснутся трех банковских продуктов и будут относиться к стоимости сообщений. Речь идет о таких тарифных пакетах:
  • «Моя карта»
  • «MORE»
  • «Детская карта».
Предполагается, что новые цены на сообщения в зависимости от каналов поступления будут следующими:
  • на SMS-сообщение — стоимость вырастет с 25 грн до 40 грн/месяц;
  • на Viber — повысится с 15 грн до 25 грн/месяц.
В то же время, по-прежнему Push-сообщения в приложении Ощадбанка будут бесплатными.
Также повысят стоимость предоставления выписки в отделениях Ощадбанка о движении средств на счете со 100 до 150 грн.
Обновят тариф на поступление уведомлений об остатке средств на счете через кассы, терминалы и банкоматы Ощадбанка. Если сейчас клиенты платят 3 грн за запрос, то со следующего года придется платить 5 грн. В то же время первый запрос за сутки будет бесплатным.
Комиссия за попытки расчетов на сумму больше доступной на карте будет равна 0 грн.

Что еще изменится с нового года

С 1 января 2026 года Ощадбанк изменит правила в обслуживании некоторых карт. Если граждане до конца текущего года их не заменят, банк их аннулирует. Речь идет о старых картах, которые подлежали неоднократной пролонгировке. А именно:
  • срок действия карт закончился в период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября этого года по ним была проведена хотя бы одна операция в кассах, банкоматах или терминалах любого украинского финучреждения;
  • срок действия карты истек в период с февраля 2022 по октябрь 2025, однако остаток на счете равен нулю, и за последние полгода не было осуществлено ни одной финансовой операции.
Перевыпустить карту можно в любом удобном отделении Ощадбанка.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
