Мировые инвестиции в датацентры достигли рекордного $61 млрд в этом году — S&P Global

Мировые инвестиции в датацентры достигли рекордного $61 млрд в этом году — S&P Global

Объем глобальных инвестиций в датацентры, с учетом сделок слияний и поглощений (M&A), за 11 месяцев 2025 года вырос до рекордного $61 млрд, превысив показатель за весь 2024-й ($60,8 млрд).

Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные S&P Global.

Почему вырос объем инвестиций в датацентры

Рекордного объема достигли при меньшем количестве сделок — 104 против 129 за весь прошлый год. Основная часть транзакций пришлась на США, вторым по активности стал Азиатско-Тихоокеанский регион.

Инвестиции выросли на фоне «глобального строительного ажиотажа», отмечает S&P.

Подъему способствовал скачок долгового финансирования. Выпуск долга на рынке датацентров в январе-ноябре составил $182 млрд против $92 млрд за весь 2024 год. В частности, Google, принадлежащая Alphabet Inc., привлекла $29 млрд, Amazon.com Inc. — $15 млрд, Meta — около $31 млрд.

Тенденция к росту заимствований спровоцировала опасения инвесторов. Акции Oracle Corp. 17 декабря упали на 5% после сообщений СМИ о том, что Blue Owl на фоне растущего долга Oracle отказалась инвестировать в ее датацентр в Мичигане.

Oracle опровергла эти сообщения, но после их появления инвесторы стали продавать бумаги Broadcom, Nvidia и Advanced Micro Devices, а Nasdaq Composite упал на максимальные примерно за месяц 1,81%.

Неделей ранее бумаги Oracle упали на 12% после публикации отчетности, которая показала неожиданный рост ее капитальных затрат.

В ноябре инвесторы активно продавали акции технологических компаний, опасаясь «ИИ-пузыря», пишет издание.

По мнению специалистов S&P Global Market Intelligence, эти страхи вряд ли повлияют на строительство мощностей датацентров и M&A на этом рынке.

Возведение новых датацентров может быть временно ограничено дефицитом источников энергии, в результате чего существующие центры станут более ценными.

В Европе мощности датацентров, как ожидается, будут строиться медленнее, чем в других регионах, но пока неясно, приведет ли это к всплеску M&A-активности в условиях дефицита активов. S&P ожидает усиления такой активности на рынке датацентров в 2026 году.

