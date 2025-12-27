0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировые инвестиции в датацентры достигли рекордного $61 млрд в этом году — S&P Global

Фондовый рынок
11
Мировые инвестиции в датацентры достигли рекордного $61 млрд в этом году — S&P Global
Мировые инвестиции в датацентры достигли рекордного $61 млрд в этом году — S&P Global
Объем глобальных инвестиций в датацентры, с учетом сделок слияний и поглощений (M&A), за 11 месяцев 2025 года вырос до рекордного $61 млрд, превысив показатель за весь 2024-й ($60,8 млрд).
Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные S&P Global.

Почему вырос объем инвестиций в датацентры

Рекордного объема достигли при меньшем количестве сделок — 104 против 129 за весь прошлый год. Основная часть транзакций пришлась на США, вторым по активности стал Азиатско-Тихоокеанский регион.
Читайте также
Инвестиции выросли на фоне «глобального строительного ажиотажа», отмечает S&P.
Подъему способствовал скачок долгового финансирования. Выпуск долга на рынке датацентров в январе-ноябре составил $182 млрд против $92 млрд за весь 2024 год. В частности, Google, принадлежащая Alphabet Inc., привлекла $29 млрд, Amazon.com Inc. — $15 млрд, Meta — около $31 млрд.
Тенденция к росту заимствований спровоцировала опасения инвесторов. Акции Oracle Corp. 17 декабря упали на 5% после сообщений СМИ о том, что Blue Owl на фоне растущего долга Oracle отказалась инвестировать в ее датацентр в Мичигане.
Читайте также
Oracle опровергла эти сообщения, но после их появления инвесторы стали продавать бумаги Broadcom, Nvidia и Advanced Micro Devices, а Nasdaq Composite упал на максимальные примерно за месяц 1,81%.
Неделей ранее бумаги Oracle упали на 12% после публикации отчетности, которая показала неожиданный рост ее капитальных затрат.
В ноябре инвесторы активно продавали акции технологических компаний, опасаясь «ИИ-пузыря», пишет издание.
По мнению специалистов S&P Global Market Intelligence, эти страхи вряд ли повлияют на строительство мощностей датацентров и M&A на этом рынке.
Читайте также
Возведение новых датацентров может быть временно ограничено дефицитом источников энергии, в результате чего существующие центры станут более ценными.
В Европе мощности датацентров, как ожидается, будут строиться медленнее, чем в других регионах, но пока неясно, приведет ли это к всплеску M&A-активности в условиях дефицита активов. S&P ожидает усиления такой активности на рынке датацентров в 2026 году.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems