Samsung и OpenAI планируют совместно построить плавучие дата-центры и электростанции для их энергопитания

Технологии&Авто
Компании Samsung и OpenAI договорились о широком сотрудничестве: техногиганты будут развивать инфраструктуру для искусственного интеллекта, в частности, будут работать над проектами плавучих дата-центров на воде и отдельных плавучих электростанций для их питания.
О договоренностях сообщает TechRadar.

О чем договорились Samsung и OpenAI

В Сеуле стороны подписали документ о сотрудничестве по нескольким направлениям: микроэлектроника, центры обработки данных, судостроение, облачные услуги и морские технологии.
Samsung Electronics станет ключевым партнером OpenAI в поставке памяти для инициативы Project Stargate.
Спрос оценивается как «гигантский»: речь идет о сотнях тысяч кремниевых пластин в месяц — по сути, это миллионы микросхем памяти для серверов.
Samsung SDS возьмет на себя проектирование, запуск и поддержку дата-центров, а также продает ChatGPT Enterprise в Корее, помогая местному бизнесу внедрять корпоративный ИИ.
Отдельный блок договоренностей касается объектов на воде. Samsung Heavy Industries и Samsung C&T вместе с OpenAI будут прорабатывать плавучие платформы с серверами и связанной инфраструктурой: от энергопитания до систем управления.
Идея проста: у побережья легче найти место под новые мощности, морская вода помогает охлаждать оборудование, а приближенность к большим интернет-узлам уменьшает задержку доступа к сервисам.
Плавающие электростанции должны выступить в качестве собственного источника тока для таких площадок, чтобы не зависеть от береговых сетей.
Для OpenAI это путь быстрее наращивать вычислительные ресурсы под новые модели, не дожидаясь выделения земли и долгих согласований на суше.
Для Samsung это возможность объединить несколько своих компетенций: от производства памяти и серверных компонентов до судостроения и строительства сложных инженерных объектов.
В компаниях объясняют: если концепция оправдает себя, на воде можно будет быстро масштабировать и дата-центры, и энергетику под них, а это снижает расходы и углеродный след.
Плавучие дата-центры пока редкость, но интерес к ним растет: уже есть баржи с серверами в гаванях, тестируются варианты питания от солнечных панелей и аккумуляторов, обсуждаются и другие источники энергии.
Партнерство Samsung с OpenAI может стать первым крупным полигоном для проверки, способна ли такая модель работать в промышленных масштабах и обеспечивать потребности ИИ-сервисов в электричестве, охлаждении и скорости доступа.
По материалам:
dev.ua
