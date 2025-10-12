YouTube Music тестирует функцию перевода текстов песен Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

YouTube Music готовит к запуску новую функцию, которая может упростить жизнь меломанам по всему миру.

Об этом сообщает Android Authority.

Что известно о новой функции в YouTube Music

По данным пользователей, в приложении появилась опция Translate, позволяющая получать машинный перевод текстов песен непосредственно под оригинальными строками.

Новая возможность сейчас на этапе ограниченного тестирования. После активации функции перевод автоматически появляется внизу под каждой строчкой, синхронизируясь с музыкой.

Язык перевода определяется системными настройками устройства, хотя пользователь может изменить его в настройках YouTube Music.

Впрочем, пока доступ к инструменту есть только у пользователей платной подписки YouTube Music Premium.

Некоторые слушатели уже раскритиковали это решение, считая, что перевод текстов должен быть частью функций, доступных всем.

Пока Google не комментирует, когда опция станет доступной глобально.

Однако аналитики считают, что инновация может стать популярной среди фанатов K-pop, латиноамериканской музыки и других жанров, где язык песен часто отличается от родного языка слушателя.

