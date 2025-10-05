0 800 307 555
YouTube Premium получил новые функции на всех устройствах

Технологии&Авто
Пользователи YouTube Premium получают более широкий охват новых инструментов и улучшений, повышающих удобство просмотра и слушания. Обновления коснулись как основного приложения и веб-версии, так и Smart TV, консолей и Shorts.
Об этом говорится в официальном блоге Google.

Что появилось на большинстве количество устройств

YouTube распространил последние Premium-функции — теперь можно получить лучше звук, точнее настраивать скорость воспроизведения и быстро переходить к наиболее интересным моментам видео.
Расширенное аудио, ранее работавшее в YouTube Music и как эксперимент в основном YouTube, теперь полностью доступно на Android и iOS. Применяется только к официальным премиум музыкальным клипам и Art Tracks.
Возникла возможность настраивать воспроизведение до 4x с шагом 0,05. Если раньше это было только на Android и iOS (из-за youtube.com/new), то теперь функция полноценно доступна на Android, iOS и в веб-версии.
Можно мгновенно прыгать к интереснейшим фрагментам. Кроме Android, iOS и веб-версии, эта возможность теперь полностью работает на YouTube на Smart TV и игровых консолях.
Любимые короткие видео загружаются автоматически на основе истории просмотров — всегда есть что посмотреть без дополнительных действий. Раньше опция была на Android и как эксперимент на iOS, теперь она полностью доступна на iOS.
Пользователи могут смотреть Shorts в маленьком окне, параллельно пролистывая другой контент на устройстве. Раньше функция работала на Android и как эксперимент на iOS, теперь она полностью доступна на iOS.
По материалам:
Novyny.live
Payment systems