Meta выиграла пятилетнее антимонопольное дело в США

После пяти лет судебной тяжбы Meta одержала победу по делу, поданному Федеральной торговой комиссией США, которая пыталась доказать, что приобретение Instagram и WhatsApp было незаконным с точки зрения антимонопольного законодательства.
Об этом сообщает TechCrunch.
В своем решении судья Федерального окружного суда Джеймс Боасберг отметил, что FTC не смогла доказать, что Meta нарушает антимонопольные нормы, купив Instagram за $1 млрд в 2012 году и WhatsApp за $19 млрд в 2014-м.
Хотя во время процесса всплыли внутренние документы, свидетельствовавшие, что Facebook действительно опасался стремительного роста Instagram. В одном из эмейлов Марк Цукерберг писал, что приобретение сервиса «покупает компании время» и позволяет интегрировать его возможности, прежде чем конкуренты смогут добиться подобного масштаба.
Но судью интересовало не прошлое, а то, является ли Meta монополией сейчас. Боасберг подчеркнул, что ситуация на рынке существенно изменилась, а у компании есть серьезные конкуренты, в частности TikTok. По его словам, границы между соцсетями и платформами для контента стерлись, и больше нет четкой сегрегации между «социальными сетями» и «социальными медиа».
По материалам:
Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
