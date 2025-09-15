YouTube запускает многоязычный аудиофункционал для авторов 15.09.2025, 01:32 — Технологии&Авто

YouTube объявил о расширении функции многоязычного аудио: в ближайшие недели она станет доступной миллионам создателей контента.

Об этом идет речь на сайте YouTube.

Теперь, например, когда автор в США загружает новое видео, зритель в Корее, Бразилии или Индии сможет сразу смотреть на его родном языке.

Функция появилась после двухлетнего пилотного проекта, в рамках которого небольшая группа авторов могла добавлять собственные дубляжи на нескольких языках. За это время 25% времени просмотра видео с многоязычным аудио приходилось на языки, отличные от основного.

Как отмечают в YouTube, компания также тестирует многоязычные миниатюры (thumbnails), позволяющие авторам адаптировать превью видео под язык пользователя.

Примеры эффективности:

на канале известного шеф-повара Джейми Оливера количество просмотров благодаря многоязычному дубляжу выросло втрое;

MrBeast и Mark Rober теперь охватывают десятки миллионов новых зрителей. В частности, Робер добавляет в среднем более 30 языковых дорожек на каждое видео, и его фанаты от Сеула до Сан-Паулу получают новый контент одновременно;

шеф Ник ДиДжованни, один из участников пилота, отмечает значительный рост глобальной аудитории благодаря переводам и дубляжу на испанском, турецком, вьетнамском, русском и арабском языках.

