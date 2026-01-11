0 800 307 555
Как изменились моторные предпочтения украинцев в 2025 году

Технологии&Авто
27
Как изменились моторные предпочтения украинцев в 2025 году
Как изменились моторные предпочтения украинцев в 2025 году
В прошлом году автомобили с традиционными двигателями охватили почти половину украинского рынка новых легковушек. В 2024 г. их доля составляла более 65%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения 2025 года

Самыми популярными оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля по отношению к 2024 году уменьшилась с 40% до 32,3%.
В то же время, сегмент электромобилей увеличился с 14,5% до 28,3%.
Также возросла доля гибридов с 19,5 до 21,8%.
Сегмент дизельных авто снизился с 25,6% до 17,4%.
Автомобилям с ГБО вновь принадлежало менее 1% рынка новых легковых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
  • Бензиновые авто — Hyundai Tucson;
  • Электро — Volkswagen ID. Unyx;
  • Гибридные — Toyota RAV-4;
  • Дизельные — Renault Duster;
  • Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
По материалам:
Finance.ua
Авто
