Как изменились моторные предпочтения украинцев в 2025 году Сегодня 19:09 — Технологии&Авто

Как изменились моторные предпочтения украинцев в 2025 году

В прошлом году автомобили с традиционными двигателями охватили почти половину украинского рынка новых легковушек. В 2024 г. их доля составляла более 65%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения 2025 года

Самыми популярными оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля по отношению к 2024 году уменьшилась с 40% до 32,3%.

В то же время, сегмент электромобилей увеличился с 14,5% до 28,3%.

Также возросла доля гибридов с 19,5 до 21,8%.

Сегмент дизельных авто снизился с 25,6% до 17,4%.

Автомобилям с ГБО вновь принадлежало менее 1% рынка новых легковых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто — Hyundai Tucson;

Электро — Volkswagen ID. Unyx;

Гибридные — Toyota RAV-4;

Дизельные — Renault Duster;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.