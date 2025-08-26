Сколько платит YouTube за 10 тысяч просмотров в мире и Украине — Finance.ua

Сколько платит YouTube за 10 тысяч просмотров в мире и Украине Сегодня 22:30 — Фондовый рынок

Сколько платит YouTube за 10 тысяч просмотров в мире и Украине

За 1000 просмотров в некоторых странах можно получить до 30 долларов.

Самая большая монетизация предоставляется за видео из таких стран:

США — платят от 5 до 30 долларов;

Канады — от 5 до 20 долларов;

Великобритании — от 4 до 15 долларов;

Германии — от 4 до 12 долларов.

Следует также отметить, что средства платятся не за все просмотры. Монетизируются только те, которые отвечают требованиям платформы. К примеру, играет роль длительность просмотра.

Какая монетизация видео на YouTube в Украине

По состоянию на данный момент, за 1000 монетизированных просмотров YouTube готов заплатить автору из Украины — от 0,3 до 0,5 доллара. То есть, чтобы заработать минимальную зарплату — 8 000 гривен (около 190 долларов) в Украине нужно ориентировочно от 380 до 630 тысяч просмотров.

А вот за 10 тысяч просмотров сумма будет довольно незначительная — 3−5 долларов. То есть от 123 до 210 гривен (по нынешнему курсу).

