Сколько платит YouTube за 10 тысяч просмотров в мире и Украине — Finance.ua

Сколько платит YouTube за 10 тысяч просмотров в мире и Украине
За 1000 просмотров в некоторых странах можно получить до 30 долларов.
Самая большая монетизация предоставляется за видео из таких стран:
- США — платят от 5 до 30 долларов;
- Канады — от 5 до 20 долларов;
- Великобритании — от 4 до 15 долларов;
- Германии — от 4 до 12 долларов.
Следует также отметить, что средства платятся не за все просмотры. Монетизируются только те, которые отвечают требованиям платформы. К примеру, играет роль длительность просмотра.
Какая монетизация видео на YouTube в Украине
По состоянию на данный момент, за 1000 монетизированных просмотров YouTube готов заплатить автору из Украины — от 0,3 до 0,5 доллара. То есть, чтобы заработать минимальную зарплату — 8 000 гривен (около 190 долларов) в Украине нужно ориентировочно от 380 до 630 тысяч просмотров.
А вот за 10 тысяч просмотров сумма будет довольно незначительная — 3−5 долларов. То есть от 123 до 210 гривен (по нынешнему курсу).
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели по вашей почте. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!
Рассылка Finance.ua о деньгах
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько платит YouTube за 10 тысяч просмотров в мире и Украине
В россии обанкротилась компания, обещавшая создать аналог Starlink
Владельцы Hyundai Ireland инвестировали в производство цемента в Украине
Какие в ПУМБ тарифные пакеты для ФЛП
Гостиничный бизнес в Закарпатье ищет нового владельца
Какие в monobank есть дополнительные сервисы для ФЛП