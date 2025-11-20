0 800 307 555
ру
Смелянский прокомментировал информацию о дефолте Укрпочты

Фондовый рынок
1146
Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский заявил, что компания ожидает завершить год с прибылью.
Об этом он рассказал во время мероприятия «Диалоги по NV. Бизнес и инвестиции. Как открыть новые возможности», комментируя публичные обсуждения возможного дефолта государственного оператора.

Реакция на слухи о дефолте

Смелянский отметил, что информацию о дефолте он оценивает резко. По его словам, компания благодарна кредиторам за поддержку, а сам факт, что частные технологические компании обращаются в Укрпочту за советом по цифровизации, свидетельствует о существенном прогрессе.
Он также добавил, что Национальный банк активно поддерживает национальные инвестиции. По его мнению, лучший ответ на обвинения и слухи о дефолте — это закончить год с прибылью и продемонстрировать стабильную работу.

Прогресс компании

Смелянский сообщил, что в Укрпочте произошла полная цифровизация внутренних процессов, в том числе инвентаризации. До войны в компании работало 76 тыс. работников, ныне 25 тыс., при этом по его словам доход вырос в 5 раз.
Количество бухгалтеров сократилось с 872 до 47, часть работы выполняет искусственный интеллект. Это, по словам руководителя Укрпочты, один из факторов, положительно влияющих на решение кредиторов о реструктуризации.
За последние 2 года Укрпочта открыла 24 роботизированных сортировочных центра. Компания получила кредит от ЕБРР на закупку оборудования, но успела установить последнюю линию еще до завершения всех процедур. Это позволило пересмотреть условия финансирования и провести реструктуризацию.
Укрпочта стремится сделать свои отделения независимыми от сети и перейти на инверторы и батареи. Однако, по кредитным требованиям, компания должна закупать европейское оборудование, которое значительно дороже альтернативы.
Смелянский предположил, что компания хотела бы выбрать более дешевый вариант, но это правила доноров.

Будет ли Укрпочта создавать собственный банк

Комментируя слухи о запуске банка, Смелянский подтвердил, что для этого вопроса действительно требуются консультации с Офисом президента. Он отметил, что около 30% украинцев находятся вне банковской системы, а у банков нет эффективных оффлайн-решений.
По его мнению, банковская система в Украине все еще не работает на уровне, отвечающем современным потребностям, особенно в украинских реалиях.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Укрпочта запускает собственную сеть почтоматов. Украинский производитель Modern Expo выиграл тендер и уже до конца года установит первые 100 модулей — 70 в Киеве и 30 в Одессе. Получить посылку можно будет по ПИН-коду или через обновленное мобильное приложение Укрпочта 2.0, которое уже доступно в App Store и Google Play.
Рассчитывайте на
