iPhone 17 показал рекордную скорость Wi-Fi
iPhone 17 получил обновленные камеры и обновленный дизайн, а также первый за долгое время собственный сетевой модем Apple — N1. Хотя это первая попытка компании создать такой чип, результаты оказались неожиданно сильными.
По данным Ookla, новинка уверенно конкурирует с топовыми Android-смартфонами с поддержкой Wi-Fi 7 — и кое-где даже обходит их.
По сравнению с iPhone 16 скорость работы сети выросла примерно на 40%. В глобальном рейтинге Pixel 10 все еще показывает несколько более высокие средние скорости, но отрыв минимальный. А вот в более сложных условиях — наполненные квартиры, кафе или аэропорты — iPhone 17 демонстрирует более стабильный показатель и лучше удерживает пропускную способность.
Самая большая разница заметна в Северной Америке, где Wi-Fi 7 распространен больше всего. Там iPhone 17 показал пиковую скорость около 416 Мбит/с, опередив Pixel 10 Pro (411 Мбит/с) и значительно обойдя Samsung S25 (324 Мбит/с).
Есть и странный момент: модем N1 поддерживает всего 160 МГц, тогда как Wi-Fi 7 может работать на 320 МГц. Теоретически это должно ограничивать скорость, но, похоже, Apple смогла обойти это программными оптимизациями.
Напомним, серия iPhone 17 превзошла своего предшественника по ранним продажам в Китае и Соединенных Штатах.
По данным Counterpoint, более новые модели продались на 14% больше, чем серия iPhone 16, в течение первых 10 дней доступности в двух странах.
