0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бюджетный конкурент оказался лучше iPhone 17 Pro Max: почему так (видео)

Фондовый рынок
35
Бюджетный конкурент оказался лучше iPhone 17 Pro Max: почему так (видео)
Бюджетный конкурент оказался лучше iPhone 17 Pro Max: почему так (видео)
Популярный блогер TechDroider устроил жесткую дуэль между двумя топовыми монстрами 2025 года — Xiaomi 17 Pro Max из Snapdragon 8 Elite Gen 5 и iPhone 17 Pro Max на A19 Pro. Результаты оказались весьма интересными.
Китайский флагман с HyperOS 3 на борту выиграл с самого начала: включился быстрее яблочного девайса и показал лучшие результаты при запуске повседневных приложений. Номеронабиратель, магазинчик с программами, камера — везде Xiaomi оказался быстрее.
Особо заметным преимущество стало при открытии фронталки и переключении на дополнительный 120-герцовый дисплей на задней панели смартфона.
Но дальше началось интереснее. Когда дело дошло до серьезных нагрузок, расписание кардинально изменилось. В тяжелых играх типа Genshin Impact, Wuthering Waves и PUBG iPhone 17 Pro Max взял реванш и оказался быстрее. Процессор A19 Pro продемонстрировал поразительную энергоэффективность и стабильную производительность во время продолжительных игровых сессий. Оба устройства тянут максимальную графику, однако яблочный девайс все же держится впереди.
Подобная история вышла и с рендерингом видео. В Adobe Rush айфон экспортировал ролик заметно быстрее, хотя у Luma Fusion Xiaomi неожиданно оказался быстрее конкурента.
В тесте на мультитаскинг оба флагмана время от времени перезагружали приложения. У Xiaomi такое произошло с Genshin Impact и Wuthering Waves, у iPhone — с Instagram. В общем управление оперативной памятью на высоком уровне у обоих смартфонов, но айфон немного стабильнее в тяжелых играх.

Выводы

Xiaomi 17 Pro Max быстрее в повседневном использовании. Но если вы геймер или монтируете видео, iPhone 17 Pro Max с его A19 Pro будет более надежным и производительным под нагрузкой.
По материалам:
prostomob
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems