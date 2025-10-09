Бюджетный конкурент оказался лучше iPhone 17 Pro Max: почему так (видео)
Популярный блогер TechDroider устроил жесткую дуэль между двумя топовыми монстрами 2025 года — Xiaomi 17 Pro Max из Snapdragon 8 Elite Gen 5 и iPhone 17 Pro Max на A19 Pro. Результаты оказались весьма интересными.
Китайский флагман с HyperOS 3 на борту выиграл с самого начала: включился быстрее яблочного девайса и показал лучшие результаты при запуске повседневных приложений. Номеронабиратель, магазинчик с программами, камера — везде Xiaomi оказался быстрее.
Особо заметным преимущество стало при открытии фронталки и переключении на дополнительный 120-герцовый дисплей на задней панели смартфона.
Но дальше началось интереснее. Когда дело дошло до серьезных нагрузок, расписание кардинально изменилось. В тяжелых играх типа Genshin Impact, Wuthering Waves и PUBG iPhone 17 Pro Max взял реванш и оказался быстрее. Процессор A19 Pro продемонстрировал поразительную энергоэффективность и стабильную производительность во время продолжительных игровых сессий. Оба устройства тянут максимальную графику, однако яблочный девайс все же держится впереди.
Подобная история вышла и с рендерингом видео. В Adobe Rush айфон экспортировал ролик заметно быстрее, хотя у Luma Fusion Xiaomi неожиданно оказался быстрее конкурента.
В тесте на мультитаскинг оба флагмана время от времени перезагружали приложения. У Xiaomi такое произошло с Genshin Impact и Wuthering Waves, у iPhone — с Instagram. В общем управление оперативной памятью на высоком уровне у обоих смартфонов, но айфон немного стабильнее в тяжелых играх.
Выводы
Xiaomi 17 Pro Max быстрее в повседневном использовании. Но если вы геймер или монтируете видео, iPhone 17 Pro Max с его A19 Pro будет более надежным и производительным под нагрузкой.
