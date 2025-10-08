россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Yofi
россияне нанесли удар по заводу производителя хумуса Yofi, в результате чего компания была вынуждена временно приостановить поставки продукции.
Об этом пресс-служба компании сообщила на своей странице в Instagram.
«Слава Богу, никто не пострадал — люди успели выйти за 20 минут до попадания. Однако производство получило значительные повреждения, и мы были вынуждены временно приостановить поставки», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что уже начали возобновлять производство и планируют возобновить поставки продукции в течение месяца.
По информации Forbes Украина, Yofi занимает около 70% рынка производства хумуса в Украине, производство находится в Киеве. В год компания производит 1200 тонн продукции.
