Как выглядит имение Безоса в «бункере миллиардеров» (фото)

Новый дом для основателя Amazon Безоса стал уже 3 на престижном острове Индиан-Крик. Миллиардер планирует поселиться именно в этом новом доме, пока будут сносить два предыдущих имения на острове.
Об этом сообщает New York Post.
Новый дом Безоса имеет площадь 1130 квадратных метров. В доме обустроено 6 спален. Он расположен на набережной, имеет большой открытый бассейн.
Общая стоимость его инвестиций на острове составила 237 миллионов долларов.

Что такое «бункер миллиардеров»

Элитный остров Indian Creek имеет площадь в 300 акров (около 1,2 квадратных километров). Он стал известен как «бункер миллиардеров», поскольку на нем проживают очень богатые жители и знаменитости.
Попасть на Индиан-Крик можно только по единственному мосту через залив Бискейн. При этом мост круглосуточного охраняет частная полиция с неба и земли.
Остров вмещает всего 41 частное имение. А средняя цена недвижимости составляет 29,5 миллиона долларов. Жители «бункера миллиардеров» имеют эксклюзивный доступ в загородный клуб Indian Creek Country Club* с частным полем для гольфа на 18 лунок.
По материалам:
Finance.ua
