ПАРТНЕРСКАЯ

ПУМБ предлагает предпринимателям открыть виртуальную корпоративную карту Visa и шанс выиграть iPhone 16

Фондовый рынок
43
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предлагает предпринимателям с 1 октября до конца года воспользоваться акционным предложением: открыв виртуальную карту VISA, каждый предприниматель получит на свой счет физлица в ПУМБ приятный бонус — 100 грн и автоматически станет участником 3 розыгрышей iPhone 16 до конца этого года.
Виртуальная бизнес-карта Visa от ПУМБ это:
  • Без походов в отделение.
  • Бесплатное открытие и обслуживание.
  • Возможность открыть на себя или доверенное лицо.
  • Расчеты по телефону через Apple Pay или Google Pay.
Чтобы воспользоваться акционными условиями — если предприниматель уже является клиентом банка, нужно:
  • в мобильном приложении ПУМБ бизнес перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Корпоративные карты».
  • далее выбрать «Открытие новой карты», пройти несколько шагов — карта Visa готова.
Если предприниматель еще не стал клиентом ПУМБ, этот путь также прост:
  • открыть счет ФЛП для бизнеса с помощью Дія, загрузив приложение ПУМБ Бизнес.
  • после открытия счета перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Корпоративные карты».
  • далее выбрать «Открытие новой карты» и пройти несколько шагов — карта Visa готова.
Розыгрыш iPhone 16 будет проводиться 10 числа месяца, следующего за отчетным с помощью https://www.random.org.
Более подробные условия акции здесь.
Напомним, ПУМБ предлагает полный спектр услуг для предпринимателей: РКО, кредитование, эквайринг онлайн и офлайн, валютообмен, реферальные программы и многое другое.
Развиваться с ПУМБ — проще и быстрее, еще с приятными бонусами за открытие виртуальной карты Visa!
По материалам:
ПУМБ
