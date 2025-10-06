Украина имеет все предпосылки для развития локального рынка капитала — НБУ Сегодня 16:23 — Фондовый рынок

Украина имеет все предпосылки для развития локального рынка капитала — НБУ

Предпосылки для формирования и развития локального рынка капитала в Украине уже существуют, уверен начальник управления корпоративных прав и депозитарной деятельности Национального банка Украины Андрей Супрун.

Об этом он заявил во время круглого стола «Рынок капитала: почему буксует и что с этим делать», организованного на днях Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), передает «Интерфакс-Украина».

«Шаг за шагом, я уверен, что мы сможем построить как локальный рынок, достаточно интересный, привлекательный, так и качественно интегрировать его в международные финансы», — отметил он.

Рост количества инвесторов в Украине

Супрун отметил, что сейчас ситуация с инвесторами значительно лучше, чем 5−10 лет назад. Он напомнил, что до войны Украине удалось привлечь иностранных инвесторов к рынку государственных облигаций благодаря созданию «линка» с Clearstream, что принесло миллиарды валютных средств.

«Этот рынок международных инвестиций огромен, а мы на нем просто маленькая капелька, которую никто не замечает. Даже если мы еще несколько капелек сюда привлечем, мы получим здесь очень большой мультипликатор», — отметил представитель Нацбанка.

Активность частных инвесторов

Вторым важным источником инвестиций он назвал частных инвесторов, количество которых существенно выросло во время войны. Этому способствовали новые технологические решения, развитие инфраструктуры и мобильные приложения участников рынка.

«Мы за период войны увеличили количество инвесторов в ОВГЗ с нескольких тысяч до 200 тысяч физических лиц. Это достаточно большой ритейл рынок. И попытавшись инвестировать в ОВГЗ, значительная часть из этих инвесторов в определенное время при благоприятных условиях, (введении) инвестиционных счетов в том числе захочет инвестировать во что-то другое», — отметил он.

Новые инструменты для инвесторов

Что касается инструментов, на дефицит которых жалуются участники рынка, то, по его словам, этот вопрос сейчас обсуждается с международными и частными партнерами.

По словам Супруна, после государственных облигаций следующим шагом должны стать корпоративные и муниципальные облигации. Чтобы они были интересны иностранным инвесторам, их нужно выпускать с покрытием и международными гарантиями. Сам вопрос облигаций с покрытием сейчас активно обсуждается с международными партнерами.

Кроме того, Супрун не согласен с опасениями, что снятие валютных ограничений может разрушить внутренний рынок. В качестве примера он привел открытие «линка» с Clearstream, после которого развитие получили как внутренний, так и внешний рынки.

«Не нужно выбирать: развивать внутренний или выходить на внешние рынки. Это параллельные процессы. Следует постепенно упрощать валютные ограничения и одновременно укреплять внутренний рынок, ведь он создает добавленную стоимость всей экономике», — подытожил Супрун.

Напомним, в апреле Finance.ua писал , что Украина должна уже готовить инфраструктуру рынка капитала к привлечению частных и международных инвестиций для послевоенного восстановления. По словам тогдашнего первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, создание эффективного рынка капитала является приоритетом не только для НБУ, но и для международных партнеров, в частности Еврокомиссии.

