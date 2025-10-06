Рекордные поступления в банки в ликвидации: заблокированные в США средства вернулись в Украину — детали Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Рекордные поступления в банки в ликвидации: заблокированные в США средства вернулись в Украину — детали

В августе 2025 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд), составила 1895,6 млн грн.

Из этих средств 1835,5 млн грн поступило с корреспондентских счетов в АО «Проминвестбанк».

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Фонд доказал принадлежность средств на корреспондентских счетах «Проминвестбанка» государству Украина, высвободил средства из-под санкционной блокировки и вернул в банк около 44 миллионов долларов. Впоследствии Фонд, согласно решению СНБО, перечислил эти средства в госбюджет Украины.

Также в августе ликвидируемые Фондом банки получили 34,7 млн ​​грн от погашения кредитов. Еще 16,8 млн грн поступило от реализации активов, 5,5 млн грн — от доходов по ценным бумагам, 2,6 млн грн — от аренды имущества.

Всего с начала 2025 года в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, поступило более 4,3 млрд грн.

Напомним, 25 февраля 2022 года Нацбанк отозвал банковские лицензии и отправил в ликвидацию принадлежащий российской госкорпорации «ВЭБ.РФ» Проминвестбанк и «Международный резервный банк», принадлежавший «Сбербанку России».

В мае 2022-го СНБО принял решение о принудительном изъятии акций этих банков. Соответственно, Фонд заменил «материнские» структуры российских банков в реестре кредиторов на государство Украина. В ходе ликвидации «Проминвестбанка» было установлено, что на его корреспондентском счете в BANK OF NEW YORK MELLON (США) размещено 2 миллиона долларов США и более 36,6 миллиона евро.

В 2022 году эти средства были заблокированы американской стороной в связи с введением США санкций против Банка как дочерней компании российской «ВЭБ.РФ».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.