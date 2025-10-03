Morgan Stanley повысил цену акций Apple после успеха iPhone 17 Сегодня 23:40 — Фондовый рынок

Новая аналитическая записка для инвесторов от Morgan Stanley отмечает лучше прогноза старт продаж линейки iPhone 17. Похоже, что, несмотря на некоторые проблемы с камерой и окрасом, новая серия смартфонов от Apple пришлась потребителям по вкусу.

После первых сообщений о высоком спросе на iPhone 17, компания Morgan Stanley предоставила новые подтверждения успеха старта продаж. По данным Investing.com , аналитик Сэм Бугедда подытожил:

«Morgan Stanley повысила целевую цену для акций Apple, имеющих рейтинг Overweight, до $298 с предыдущих $240 в четверг в записке для клиентов, ссылаясь на более сильный, чем ожидалось, старт продаж iPhone 17».

Продажи новых смартфонов начались лучше, чем ожидали аналитики.

«Цикл iPhone 17 оказался несколько сильнее, чем мы прогнозировали», — отмечают аналитики Morgan Stanley. Они добавили, что хотя рынок уже частично заложил эти ожидания в оценку, все же существует «положительный тренд в прогнозах T12M, а ранние факторы успеха iPhone 17 дают нам больше оптимизма по поводу цикла iPhone 18».

Morgan Stanley поднял прогноз доходов от iPhone в 2026 финансовом году на 4%. Это учитывает 3% роста продаж устройств и 1% повышение средней цены. Ожидается увеличение производства из-за высокого спроса на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Спрос на iPhone Air пока сложно оценить, ведь эта модель еще не вышла в Китае из-за регуляторных препятствий. В то же время, Morgan Stanley прогнозирует рост производства для трех других моделей: iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Ранний успех линейки iPhone 17 еще больше подпитал ожидания потенциала iPhone 18 в следующем году. Morgan Stanley считает, что главный драйвер продаж — огромное количество старых iPhone, которые пользователи готовы заменить. А в следующем году ожидается еще больший эффект благодаря первому складному iPhone и шести новым моделям в линейке. Это, по прогнозам, обеспечит рост доходов от iPhone в среднем на несколько процентов ежегодно вплоть до 2027-го, и это даже без учета возможных преимуществ от искусственного интеллекта.

Последний момент особенно интересен. Фактически успех iPhone 17 поднял прогнозы продаж iPhone 18 еще до учета возможных преимуществ или недостатков Apple в сфере искусственного интеллекта.

С учетом всех этих факторов аналитики подняли свои прогнозы прибыли Apple: на 2% в 2026 финансовом году и на 6% в 2027-м. Соответственно целевая цена акций выросла до $298, что в 32 раза больше прогнозируемой прибыли на акцию ($9,30) в 2027 году. Это на 6% выше среднего прогноза других аналитиков.

В «бычьем сценарии» (самый оптимистичный прогноз) Morgan Stanley считает, что акции Apple могут вырасти до $376. Это возможно, если продажи превысят 270 млн. iPhone, а складные модели и ИИ подтолкнут спрос еще сильнее.

Ожидается, что Apple представит следующий квартальный финансовый отчет в конце октября, и тогда станет понятнее, как реально показала себя линейка iPhone 17.

