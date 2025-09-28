Apple увеличит объем производства базовой модели iPhone 17
Apple поручила своим поставщикам поднять производство базовой модели iPhone 17 минимум на 30% после того, как предварительные заказы на новый смартфон превысили ожидания компании.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание The Information.
Согласно сообщению, большинство покупателей выбирают стандартный iPhone 17 стоимостью 799 долларов, а не более дорогие версии Pro, цена которых стартует от 1 099 долларов.
Обычно версии Pro предлагают лучшие материалы, камеры, процессоры и дисплеи.
Для удовлетворения спроса Apple обратилась к Luxshare Precision — одному из двух ключевых производителей iPhone в Китае.
Компанию попросили увеличить ежедневное производство базового iPhone 17 примерно на 40%.
В издании объяснили, что это изменение подчеркивает, что даже Apple, давно известная тем, что подталкивает клиентов к своим самым прибыльным устройствам, сталкивается с более чувствительным к цене спросом, что вызывает вопрос относительно ее способности поддерживать рост за счет премиальных обновлений.
Аналитики отмечают, что продажи моделей по более низкой цене могут негативно повлиять на прибыль Apple, даже если они помогают компании защитить свою долю рынка.
